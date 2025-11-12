12 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боїв у районі Вовчанська та у бік Дворічанського й Григорівки. Три ворожих атаки тривають.

На Куп’янському напрямку тривають три бої. Всього з початку доби ворог чотири рази намагався просунутися до позицій українських захисників у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов 12 листопада повідомив, що тактика ЗС РФ на Вовчанському напрямку не змінювалася протягом року, у Куп’янську ситуація стабілізується, але міські бої є.

Також він запевнив, що знають про всі загрози по Куп’янську, Вовчанську, Боровій та півночі Харківщини. Коментувати застереження командира спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтина Немічева про небезпеку в прикордонні регіону Синєгубов відмовився, лише відповів: «Сказати, що це неправда – ні. Не можна сказати так».