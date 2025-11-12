12 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районе Волчанска и в сторону Двуречанского и Григоровки. Три вражеских атаки продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются три боя. Всего с начала суток враг четыре раза пытался продвинуться к позициям украинских защитников в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов 12 ноября сообщил, что тактика ВС РФ на Волчанском направлении не менялась в течение года, в Купянске ситуация стабилизируется, но городские бои есть.

Также он заверил, что знают о всех угрозах по Купянску, Волчанске, Боровой и северу Харьковщины. Комментировать предостережения командира спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константина Немичева об опасности в приграничье Синегубов отказался, лишь ответил: «Сказать, что это неправда – нет. Нельзя сказать так».