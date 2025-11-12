12 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районе Волчанска и в сторону Двуречанского и Григоровки. Три вражеских атаки продолжаются.
На Купянском направлении продолжаются три боя. Всего с начала суток враг четыре раза пытался продвинуться к позициям украинских защитников в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов 12 ноября сообщил, что тактика ВС РФ на Волчанском направлении не менялась в течение года, в Купянске ситуация стабилизируется, но городские бои есть.
Также он заверил, что знают о всех угрозах по Купянску, Волчанске, Боровой и северу Харьковщины. Комментировать предостережения командира спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константина Немичева об опасности в приграничье Синегубов отказался, лишь ответил: «Сказать, что это неправда – нет. Нельзя сказать так».
Читайте также: Министр обороны побывал на Харьковщине: говорил с защитниками Волчанска
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «12 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 16:47;