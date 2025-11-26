Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник десять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та у бік Колодязного. П’ять боїв тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка, ще один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 144 бої.

Нагадаємо, раніше оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що заяви окупантів про «захоплення» або «оточення» Куп’янська досить поспішні та далекі від реальності. Тож, щоб не виглядати брехунами, росіяни мають попри час та обставин щось придумати, вважає аналітик. Однак, підкреслює він, через поспіх і непродуманий характер дій, виходить це у них «криво і незграбно». Детальніше.