Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник десять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та у бік Колодязного. П’ять боїв тривають.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка, ще один бій триває.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 144 бої.
Нагадаємо, раніше оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що заяви окупантів про «захоплення» або «оточення» Куп’янська досить поспішні та далекі від реальності. Тож, щоб не виглядати брехунами, росіяни мають попри час та обставин щось придумати, вважає аналітик. Однак, підкреслює він, через поспіх і непродуманий характер дій, виходить це у них «криво і незграбно». Детальніше.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 16:43;