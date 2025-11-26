Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Двуречанского и в сторону Колодезного. Пять боев продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка, еще один бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 144 боя.

Напомним, ранее обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что заявления оккупантов о «захвате» или «окружении» Купянска достаточно поспешны и далеки от реальности. Поэтому, чтобы не выглядеть лжецами, россияне должны несмотря на время и обстоятельстве что-то придумать, считает обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Однако, подчеркивает аналитик, из-за спешки и непродуманного характера действий, получается это у них «криво и неуклюже». Детальнее.