Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Двуречанского и в сторону Колодезного. Пять боев продолжаются.
На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских атаки в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка, еще один бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 144 боя.
Напомним, ранее обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что заявления оккупантов о «захвате» или «окружении» Купянска достаточно поспешны и далеки от реальности. Поэтому, чтобы не выглядеть лжецами, россияне должны несмотря на время и обстоятельстве что-то придумать, считает обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Однако, подчеркивает аналитик, из-за спешки и непродуманного характера действий, получается это у них «криво и неуклюже». Детальнее.
Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 16:43