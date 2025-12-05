Убивство ветерана з Харкова, підозра Лесику в держзраді – підсумки 5 грудня
Резонансне убивство харківського ветерана АТО ухилянтом у Львові, проросійського депутата Лесика нарешті підозрюють у державній зраді, прокурорка опинилась на OnlyFans, а харизматичний козлик – в екопарку – МГ Об’єктив нагадує головні новини 5 грудня.
У Львові попрощалися з убитим ветераном АТО з Харкова Юрієм Бондаренком
Прощання з харків’янином, ветераном Юрієм Бондаренком, відбулось сьогодні у Львові. 37-річний учасник АТО служив у місцевому РТЦК і СП. Він став жертвою зухвалого вбивства, що сталося 3 грудня. За інформацією Львівського ОТЦК, на Юрія напав громадянин, якого зупинили для перевірки військово-облікових даних. У прокуратурі відзначили, що нападник – 30-річний житель Львова. За даними військових, він завдав Бондаренку удару ножем у пахову ділянку та пошкодив аорту. Через критичну кровотечу ветеран помер у лікарні. Підозрюваного Григорія Кедрука затримали. Сьогодні суд відправив його до СІЗО без права внесення застави. Під час судового засідання той заявив, що військові його били. Загиблий Юрій Бондаренко був учасником АТО в складі 16 ОМБр. У Харкові він навчався в 45 гімназії й аерокосмічному ліцеї та закінчив державну зооветеринарну академію. Працював у сфері ресторанного бізнесу. У нього залишилися мати, дідусь і дружина.
Депутата міськради Лесика підозрюють у держзраді
У держзраді підозрюють депутата Харківської міськради Андрія Лесика. Державне бюро розслідувань повідомило: народний обранець від «ОПЗЖ» перейшов на бік ворога та поширював антиукраїнські наративи. Зокрема, слідчі звернули увагу на висловлювання депутата в інтерв’ю російському телеканалу «Россия 24», які пролунали на початку повномасштабного вторгнення. Лінгвістична експертиза підтвердила, що ці висловлювання мали ознаки інформаційного впливу, який шкодить суверенітету та безпеці України. В Офісі Генпрокурора додали: проросійські наративи депутат поширював у 2021 – 2014 роках. Хоча в Харкові пам’ятають Лесика як проросійського з перших днів його політичної кар’єри. За даними прокуратури, депутат виїхав до Росії у 2023 році й переховується там. ДБР перевіряє цю інформацію. Слідчі запевнили, що розшукують підозрюваного.
Фото з харківською прокуроркою виявили на OnlyFans
Харківська прокурорка на OnlyFans. Увагу соцмереж привернули пікантні фото та відео, де в кадрі – співробітниця Новобаварської окружної прокуратури Луїза Карапетян. Пресслужба відомства прокоментувала ситуацію. Прокурорка подала заяву в поліцію, в якій зазначила, що матеріали з нею поширив колишній хлопець з мотивів помсти. Поліціянти внесли відомості до ЄРДР щодо порушення недоторканності приватного життя. В обласній прокуратурі розпочали власне службове розслідування.
В екопарку – новий мешканець, переселенець з Ізюмського району
Харизматичний красень оселився в екопарку під Харковом. Так рекомендували співробітники нового мешканця – козлика на прізвисько Сніжок. Під Харків козлик переселився з Ізюмського району, де жив у родині. Його господарі поважного віку Марія Петрівна та Василь Маркович дбали про тварину з увагою та теплом. Але доглядати його ставало все складніше. Тому пара звернулася до екопарку, щоб передати улюбленця в надійні руки. Там запевнили: «він став частиною нашої великої родини».
Новини за темою:
