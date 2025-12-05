Убийство ветерана из Харькова, подозрение Лесика в госизмене – итоги 5 декабря
Резонансное убийство харьковского ветерана АТО уклонистом во Львове, пророссийского депутата Лесика наконец-то подозревают в госизмене, прокурор оказалась на OnlyFans, а харизматичный козлик – в экопарке – МГ Объектив напоминает главные новости 5 декабря.
Во Львове простились с убитым ветераном АТО из Харькова Юрием Бондаренко
Прощание с харьковчанином, ветераном Юрием Бондаренко состоялось сегодня во Львове. 37-летний участник АТО служил в местном РТЦК и СП. Он стал жертвой дерзкого убийства, которое произошло 3 декабря. По информации Львовского ОТЦК, на Юрия напал гражданин, которого остановили для проверки военно-учетных данных. В прокуратуре отметили, что напавший – 30-летний житель Львова. По данным военных, он нанес Бондаренко удар ножом в паховый участок и повредил аорту. Из-за критического кровотечения ветеран скончался в больнице. Подозреваемый Григорий Кедрук был задержан. Сегодня суд отправил его в СИЗО без права внесения залога. Во время судебного заседания тот заявил, что военные его избивали. Погибший Юрий Бондаренко был участником АТО в составе 16 ОМБр. В Харькове он учился в 45 гимназии и аэрокосмическом лицее и окончил государственную зооветеринарную академию. Работал в сфере ресторанного бизнеса. У него остались мать, дедушка и жена.
Депутата горсовета Лесика подозревают в госизмене
В госизмене подозревают депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика. Государственное бюро расследований сообщило: народный избранник от «ОПЗЖ» перешел на сторону врага и распространял антиукраинские нарративы. В частности, следователи обратили внимание на прозвучавшие в начале полномасштабного вторжения высказывания депутата в интервью российскому телеканалу «Россия 24». Лингвистическая экспертиза подтвердила, что эти высказывания имели признаки информационного влияния, которое вредит суверенитету и безопасности Украины. В Офисе Генпрокурора добавили: пророссийские нарративы депутат распространял в 2021-2014 годах. Хотя в Харькове помнят Лесика как пророссийского с первых дней его политической карьеры. По данным прокуратуры, депутат уехал в Россию в 2023 году и скрывается там. ДБР проверяет эту информацию. Следователи заверили, что разыскивают подозреваемого.
Фото с харьковской прокурором обнаружили на OnlyFans
Харьковская прокурор на OnlyFans. Внимание соцсетей привлекли пикантные фото и видео, где в кадре сотрудница Новобаварской окружной прокуратуры Луиза Карапетян. Пресс-служба ведомства прокомментировала ситуацию. Прокурор подала заявление в полицию, в которой отметила, что материалы с ней распространил бывший парень из мотивов мести. Полицейские внесли сведения в ЕРДР о нарушении неприкосновенности частной жизни. В областной прокуратуре было начато собственное служебное расследование.
В экопарке – новый житель, переселенец из Изюмского района
Харизматичный красавец поселился в экопарке под Харьковом. Так рекомендовали сотрудники нового жителя – козлика по кличке Снежок. Под Харьков козлик переселился из Изюмского района, где жил в семье. Его хозяева почтенного возраста Мария Петровна и Василий Маркович заботились о животном с вниманием и теплом. Но ухаживать за ним становилось все сложнее. Поэтому пара обратилась в экопарк, чтобы передать любимца в надежные руки. Там заверили: он стал частью большой семьи.
