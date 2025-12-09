Провал РФ у Куп’янську, на Харківщині – ризик підтоплення – підсумки 9 грудня

Окупанти в Куп’янську замість усього міста контролюють лише деякі будинки, заявили у ЗСУ. На Харківщині є ризики підтоплення після ударів по Печенізькій греблі. В Ізюмі завершили перепоховання 449 жертв окупантів. Досвідчений штурман із Харкова загинув на сході України. 10 грудня на Харківщині буде небезпечна погода. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 грудня.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов відзначив, що ворогу не вдалося затриматися в центральних районах міста. Зараз, за його даними, окупанти лише «утримують певні будинки в північних районах». «Їхня пропаганда повністю розійшлася з реальністю», – констатував Трегубов. При цьому повністю вичавити ворога з міста ще не вдалося. Ситуація у Вовчанську, за інформацією представника ЗСУ, більш напружена. Там – зона активних боїв. Це ускладнюється сильними руйнаціями міста. Наразі українські війська присутні в західних, східних і частково південних районах. Загарбники намагаються прориватися через північ і центр та обходити руїни міста з флангів.

Ситуацію прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він підтвердив, що на вихідних по транспортній інфраструктурі регіону росіяни запустили сім ракет. Напередодні Служба відновлення інформувала про руйнації греблі в Печенігах і моста в Старому Салтові. За наведеними Синєгубовим оцінками, якщо ситуація погіршиться, в зоні підтоплення можуть опинитися близько 13 тисяч людей. З них 3,5 тисячі – маломобільні. Проте начальник ХОВА висловив впевненість, що наявні ресурси за потреби дозволять своєчасно провести евакуацію.

Тіла місцевих жителів і захисників України виявили в безіменних могилах у лісосмузі після звільнення міста. З того моменту минуло понад три роки. Ізюмська МВА повідомила: весь цей час проводили ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання. Станом на 24 листопада перепоховали 449 загиблих, серед них 23 – це військовослужбовці ЗСУ, всі інші – цивільні. Сьогодні на кладовищі провели траурну панахиду.

Підполковник 39-ї бригади тактичної авіації Євгеній Іванов виконував бойове завдання. Обставини трагедії з’ясовують, відзначили в командуванні Повітряних сил. Євгенію Іванову було 48. Він розпочав службу в ЗСУ ще в 1995 та мав понад двісті бойових вильотів. У штурмана залишилися дружина та маленький син.

На Харківщині вночі та вранці прогнозують налипання мокрого снігу. А також туман, який збережеться і вдень. Видимість буде від 200 до 500 метрів. У Регіональному центрі з гідрометеорології закликали водіїв і пішоходів бути обережними.

