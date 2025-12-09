Провал РФ у Куп’янську, на Харківщині – ризик підтоплення – підсумки 9 грудня
Окупанти в Куп’янську замість усього міста контролюють лише деякі будинки, заявили у ЗСУ. На Харківщині є ризики підтоплення після ударів по Печенізькій греблі. В Ізюмі завершили перепоховання 449 жертв окупантів. Досвідчений штурман із Харкова загинув на сході України. 10 грудня на Харківщині буде небезпечна погода. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 грудня.
Оголошене окупантами захоплення Куп’янська обертається все більш очевидним провалом – Трегубов
Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов відзначив, що ворогу не вдалося затриматися в центральних районах міста. Зараз, за його даними, окупанти лише «утримують певні будинки в північних районах». «Їхня пропаганда повністю розійшлася з реальністю», – констатував Трегубов. При цьому повністю вичавити ворога з міста ще не вдалося. Ситуація у Вовчанську, за інформацією представника ЗСУ, більш напружена. Там – зона активних боїв. Це ускладнюється сильними руйнаціями міста. Наразі українські війська присутні в західних, східних і частково південних районах. Загарбники намагаються прориватися через північ і центр та обходити руїни міста з флангів.
На Харківщині є ризики підтоплення після ударів РФ по дамбі Печенізького водосховища
Ситуацію прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він підтвердив, що на вихідних по транспортній інфраструктурі регіону росіяни запустили сім ракет. Напередодні Служба відновлення інформувала про руйнації греблі в Печенігах і моста в Старому Салтові. За наведеними Синєгубовим оцінками, якщо ситуація погіршиться, в зоні підтоплення можуть опинитися близько 13 тисяч людей. З них 3,5 тисячі – маломобільні. Проте начальник ХОВА висловив впевненість, що наявні ресурси за потреби дозволять своєчасно провести евакуацію.
В Ізюмі завершили ідентифікацію та перепоховання жертв російських окупантів
Тіла місцевих жителів і захисників України виявили в безіменних могилах у лісосмузі після звільнення міста. З того моменту минуло понад три роки. Ізюмська МВА повідомила: весь цей час проводили ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання. Станом на 24 листопада перепоховали 449 загиблих, серед них 23 – це військовослужбовці ЗСУ, всі інші – цивільні. Сьогодні на кладовищі провели траурну панахиду.
Досвідчений штурман Су-27 родом із Харкова загинув на східному напрямку фронту
Підполковник 39-ї бригади тактичної авіації Євгеній Іванов виконував бойове завдання. Обставини трагедії з’ясовують, відзначили в командуванні Повітряних сил. Євгенію Іванову було 48. Він розпочав службу в ЗСУ ще в 1995 та мав понад двісті бойових вильотів. У штурмана залишилися дружина та маленький син.
Про небезпечну погоду 10 грудня попередили метеорологи
На Харківщині вночі та вранці прогнозують налипання мокрого снігу. А також туман, який збережеться і вдень. Видимість буде від 200 до 500 метрів. У Регіональному центрі з гідрометеорології закликали водіїв і пішоходів бути обережними.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Шкільна революція наближається: що потрібно знати харків’янам (інтерв’ю)
Новорічні декорації у Харкові: чи витратили кошти з бюджету
Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Провал РФ у Куп’янську, на Харківщині – ризик підтоплення – підсумки 9 грудня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2025 в 23:00;