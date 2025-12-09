Провал РФ в Купянске, на Харьковщине — риск подтопления — итоги 9 декабря

Оккупанты в Купянске вместо всего города контролируют только некоторые дома, заявили в ВСУ. В Харьковской области есть риски подтопления после ударов по Печенежской дамбе. В Изюме завершили перезахоронение 449 жертв оккупантов. Опытный штурман из Харькова погиб на востоке Украины. 10 декабря в Харьковской области будет опасная погода. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 декабря.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что врагу не удалось задержаться в центральных районах города. Сейчас, по его данным, оккупанты лишь «удерживают определенные дома в северных районах». «Их пропаганда полностью разошлась с реальностью», — констатировал Трегубов. При этом полностью вытеснить россиян из города еще не удалось. Ситуация в Волчанске, по информации представителя ВСУ, более напряженная. Там – зона активных боев. Это осложняется сильными разрушениями города. Сейчас украинские войска присутствуют в западных, восточных и частично южных районах. Захватчики пытаются прорываться через север и центр и обходить руины города с флангов.

<br />

Ситуацию прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он подтвердил, что на выходных по транспортной инфраструктуре региона россияне запустили семь ракет. Накануне Служба восстановления информировала о разрушении дамбы в Печенегах и моста в Старом Салтове. По приведенным Синегубовым оценкам, если ситуация ухудшится, в зоне подтопления могут оказаться около 13 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи – маломобильные. Однако начальник ХОВА выразил уверенность, что имеющиеся ресурсы при необходимости позволят своевременно провести эвакуацию.

Тела местных жителей и защитников Украины обнаружили в безымянных могилах в лесополосе после освобождения города. С того момента прошло более трех лет. Изюмская ГВА сообщила: все это время проводили эксгумацию, идентификацию и перезахоронение. По состоянию на 24 ноября перезахоронили 449 погибших, среди них 23 – это военнослужащие ВСУ, все остальные – гражданские. Сегодня на кладбище провели траурную панихиду.

Подполковник 39-й бригады тактической авиации Евгений Иванов выполнял боевое задание. Обстоятельства трагедии выясняются, отметили в командовании Воздушных сил. Евгению Иванову было 48 лет. Он начал службу в ВСУ еще в 1995 году и имел более двухсот боевых вылетов. У штурмана остались жена и маленький сын.

В Харьковской области ночью и утром прогнозируют налипание мокрого снега. А также туман, который сохранится и днем. Видимость будет от 200 до 500 метров. В Региональном центре по гидрометеорологии призвали водителей и пешеходов быть осторожными.

