Провал РФ в Купянске, на Харьковщине — риск подтопления — итоги 9 декабря
Оккупанты в Купянске вместо всего города контролируют только некоторые дома, заявили в ВСУ. В Харьковской области есть риски подтопления после ударов по Печенежской дамбе. В Изюме завершили перезахоронение 449 жертв оккупантов. Опытный штурман из Харькова погиб на востоке Украины. 10 декабря в Харьковской области будет опасная погода. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 декабря.
Объявленный оккупантами захват Купянска оборачивается все более очевидным провалом — Трегубов
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что врагу не удалось задержаться в центральных районах города. Сейчас, по его данным, оккупанты лишь «удерживают определенные дома в северных районах». «Их пропаганда полностью разошлась с реальностью», — констатировал Трегубов. При этом полностью вытеснить россиян из города еще не удалось. Ситуация в Волчанске, по информации представителя ВСУ, более напряженная. Там – зона активных боев. Это осложняется сильными разрушениями города. Сейчас украинские войска присутствуют в западных, восточных и частично южных районах. Захватчики пытаются прорываться через север и центр и обходить руины города с флангов.
В Харьковской области есть риски подтопления после ударов РФ по дамбе Печенежского водохранилища
Ситуацию прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он подтвердил, что на выходных по транспортной инфраструктуре региона россияне запустили семь ракет. Накануне Служба восстановления информировала о разрушении дамбы в Печенегах и моста в Старом Салтове. По приведенным Синегубовым оценкам, если ситуация ухудшится, в зоне подтопления могут оказаться около 13 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи – маломобильные. Однако начальник ХОВА выразил уверенность, что имеющиеся ресурсы при необходимости позволят своевременно провести эвакуацию.
В Изюме завершили идентификацию и перезахоронение жертв российских оккупантов
Тела местных жителей и защитников Украины обнаружили в безымянных могилах в лесополосе после освобождения города. С того момента прошло более трех лет. Изюмская ГВА сообщила: все это время проводили эксгумацию, идентификацию и перезахоронение. По состоянию на 24 ноября перезахоронили 449 погибших, среди них 23 – это военнослужащие ВСУ, все остальные – гражданские. Сегодня на кладбище провели траурную панихиду.
Опытный штурман Су-27 родом из Харькова погиб на восточном направлении фронта
Подполковник 39-й бригады тактической авиации Евгений Иванов выполнял боевое задание. Обстоятельства трагедии выясняются, отметили в командовании Воздушных сил. Евгению Иванову было 48 лет. Он начал службу в ВСУ еще в 1995 году и имел более двухсот боевых вылетов. У штурмана остались жена и маленький сын.
Об опасной погоде 10 декабря предупредили метеорологи
В Харьковской области ночью и утром прогнозируют налипание мокрого снега. А также туман, который сохранится и днем. Видимость будет от 200 до 500 метров. В Региональном центре по гидрометеорологии призвали водителей и пешеходов быть осторожными.
