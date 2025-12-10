Сьогодні 10 грудня 2025: яке свято та день в історії

10 грудня в Україні та світі – День прав людини. У цей день 1520 року Мартін Лютер публічно спалив свій екземпляр папської булли “Exsurge Domine”. У 1896-му помер винахідник динаміту Альфред Нобель. А в 1901-му вперше вручили премії його імені. Цього дня в різні роки Нобелівку з літератури отримали Вінстон Черчилль та перша жінка – володарка такої нагороди Сельма Лагерльоф. У 1948-му Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. У 1981-му вперше широкого розголосу набула інформація про СНІД. У 1993-му вийшла комп’ютерна гра “Doom”.

Свята та пам’ятні дати 10 грудня

10 грудня в Україні та світі – День прав людини.

Також сьогодні: Всесвітній день футболу, Міжнародний день захисту прав тварин і Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин, День Альфреда Нобеля, День десяткової системи Дьюї.

10 грудня в історії

10 грудня 1520 року Мартін Лютер у місті Віттенберг привселюдно спалив свій екземпляр папської булли “Exsurge Domine”.

Цей документ був відповіддю Папи Римського Лева Х на 95 тез Лютера. При цьому відповідь “запізнилася” майже на три роки, адже свої тези Лютер оприлюднив 31 жовтня 1517 року. Такий розрив у часі свідчить про те, що Папа реагував не так на твердження Лютера, як на ту популярність, якої набувало його вчення.

“Булла була датована 15 червня 1520 року та містила сорок одне твердження Лютера, які вона вважала відступами від церковного вчення. Вони стосувалися таких різних тем, як покаяння, індульгенції, гріх, що залишається після хрещення, сповідь, віра, вимога обох видів причастя тощо. Також вона закликала спалити всі книги Лютера, щоб запобігти їх прочитанню та зараженню ними. Лютеру також давалося шістдесят днів на зречення всього”, — пише LutheranReformation.org.

У разі, якщо Лютер не зречеться своїх тверджень, Папа погрожував йому відлученням від церкви. Буллу доручили розповсюджувати спеціально призначеним нунціям – насамперед у регіонах, де популярність вчення Лютера була найбільшою. Копії документа виставили на загальний огляд у кількох німецьких містах. Проте реакція місцевого населення найчастіше була неприємною для посланців Папи. У Лейпцигу богослов Йоган Екк – один із ключових ідеологічних супротивників Лютера, який привіз папську буллу, був змушений тікати від натовпу. Фіксували випадки, коли копії папського документа студенти викидали в річки.

Сам Лютер отримав офіційну копію булли з папською печаткою на початку жовтня. 29 листопада він опублікував відповідь під назвою “Підтвердження всіх статей, помилково засуджених у римській буллі”. Того ж місяця вийшов і його трактат “Про свободу християнина”. З обох текстів було очевидно: відмовлятися від своїх 95 тез реформатор не має наміру. У Віттенберзі, який був центром діяльності Лютера, де він вперше оприлюднив свої тези та викладав в університеті, папську буллу оприлюднили в листопаді 1520 року. На той час, згідно з вказівками Папи, у різних німецьких містах вже показово палили книги та трактати Лютера. Тому відповіддю на багаття Папи стало багаття Лютера.

На його запрошення викладачі та студенти зібралися біля Ельстерських воріт 10 грудня. Тут розвели багаття, на якому палили роботи противника Лютера Йоганна Екка та інші католицькі книги, у тому числі “Кодекс канонічного права”. Сам Лютер прибув на цю акцію та кинув у багаття свій екземпляр папської булли. Пізніше він пояснював це рішення так: “Оскільки вони спалили мої книги, я спалю їх. Канонічне право було включено, тому що воно робить Папу Римського богом на землі”. На такий публічний акт непокори Папа зреагував відлученням Мартіна Лютера від церкви – булла з цього приводу “Decet Romanum Pontificem” (“По праву римського понтифіка”) видана 3 січня 1521 року.

10 грудня 1896 року помер винахідник динаміту Альфред Нобель.

10 грудня 1901 року відповідно до заповіту Нобеля вперше вручили премії його імені. Докладніше.

10 грудня 1909 року шведська письменниця Сельма Лагерлеф стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури. Докладніше.

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Редакційний комітет, який розробляв документ, очолювала відома правозахисниця та вдова президента США Франкліна Рузвельта Елеонора Рузвельт. Докладніше.

10 грудня 1953 року Вінстона Черчилля відзначили Нобелівською премією з літератури “за майстерність історичного та біографічного опису, а також за блискуче ораторське мистецтво на захист високих людських цінностей”. Докладніше.

10 грудня 1981 року вперше широкого розголосу набула інформація про СНІД. Цього дня в американському журналі “The New England Journal of Medicine” вийшла стаття про нове захворювання, яке спричинило смерть 95 чоловіків. Докладніше.

10 грудня 1993 року у продаж надійшла комп’ютерна гра “Doom”, яка стала культовою в 1990-х. Докладніше.

Церковне свято 10 грудня

10 грудня вшановують пам’ять мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо горобці голосно цвірінькають, то буде потепління.

Якщо дороги розтанули та вкрилися брудом, то потепління буде затяжним.

Що не можна робити 10 грудня

Категорично не можна сваритися та лаятися матом.

Не можна розповідати чужі секрети.

Не можна довірятися малознайомим людям.

Не можна здійснювати необдумані покупки.

День не підходить для риболовлі.