Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   10.12.2025
Оксана Горун
Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории

10 декабря в Украине и мире – День прав человека. В этот день в 1520 году Мартин Лютер публично сжег свой экземпляр папской буллы «Exsurge Domine». В 1896-м умер изобретатель динамита Альфред Нобель, а в 1901-м впервые вручили премии его имени. 10 декабря в разные годы Нобелевку по литературе получили Уинстон Черчилль и первая женщина, удостоенная такого признания, — Сельма Лагерлеф. В 1948-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В 1981-м впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В 1993-м вышла компьютерная игра «Doom».

Праздники и памятные даты 10 декабря

10 декабря в Украине и мире – День прав человека.

Также сегодня: Всемирный день футбола, Международный день защиты прав животных и Международный день акций за принятие Декларации прав животных, День Альфреда Нобеля, День десятичной системы Дьюи.

10 декабря в истории

10 декабря 1520 года Мартин Лютер в городе Виттенберг привселюдно сжег свой экземпляр папской буллы «Exsurge Domine».

Булла против Лютера
Титульная страница первого печатного издания «Exsurge Domine» отсканирована из первого издания в библиотеке Конкордийской богословской семинарии Робертом Э. Смитом. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BullExurgeDomine.jpg

Этот документ был ответом Папы Римского Льва Х на 95 тезисов Лютера. При этом ответ «запоздал» почти на три года, ведь свои тезисы Лютер обнародовал 31 октября 1517 года. Такой разрыв во времени свидетельствует о том, что Папа реагировал не столько на утверждения Лютера, сколько на ту популярность, которую приобретало его учение.

«Булла была датирована 15 июня 1520 года и содержала сорок одно утверждение Лютера, которое она считала отступлениями от церковного учения. Они касались различных тем, как покаяние, индульгенции, грех, остающийся после крещения, исповедь, вера, требование обоих видов причастия и т.д. Также она призвала сжечь все книги Лютера, чтобы предотвратить их прочтение и заражение ими. Лютеру также давалось шестьдесят дней на отречение от всего», — пишет LutheranReformation.org.

В случае, если Лютер не отречется от своих утверждений, Папа угрожал ему отлучением от церкви. Буллу поручили распространять специально назначенным нунциям – в первую очередь в регионах, где популярность учения Лютера была самой большой. Копии документа выставили на всеобщее обозрение в нескольких немецких городах. Однако реакция местного населения зачастую была малоприятной для посланцев Папы. В Лейпциге богослов Иоганн Экк – один из ключевых идеологических противников Лютера, привезший папскую буллу, был вынужден убегать от толпы. Фиксировали случаи, когда копии папского документа студенты выбрасывали в реки.

Сам Лютер получил официальную копию буллы с папской печатью в начале октября. 29 ноября он опубликовал ответ под названием «Подтверждение всех статей, ошибочно осужденных в римской булле». В том же месяце вышел и его трактат «О свободе христианина». Из обоих текстов было очевидно: отказываться от своих 95 тезисов реформатор не намерен. В Виттенберге, который был центром деятельности Лютера, где он впервые обнародовал свои тезисы и преподавал в университете, папскую  буллу обнародовали в ноябре 1520 года. К тому времени, согласно указаниям Папы, в разных немецких городах уже показательно жгли книги и трактаты Лютера. Поэтому ответом на костер Папы стал костер Лютера.

Мартин Лютер и папская булла
«Мартин Лютер сжигает буллу», гравюра на дереве, 1557. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luther-verbrennt-Bulle.jpg

По его приглашению преподаватели и студенты собрались у Эльстерских ворот 10 декабря. Здесь развели костер, на котором жгли работы противника Лютера Иоганна Экка и другие католические книги, в том числе «Кодекс канонического права». Сам Лютер прибыл на эту акцию и бросил в костер свой экземпляр папской буллы. Лютер позже объяснял это решение так: «Поскольку они сожгли мои книги, я сожгу их. Каноническое право было включено, потому что оно делает Папу Римского богом на земле».
На такой публичный акт неповиновения Папа среагировал отлучением Мартина Лютера от церкви – булла по этому поводу «Decet Romanum Pontificem» («По праву римского понтифика») издана 3 января 1521 года.

10 декабря 1896 года скончался изобретатель динамита Альфред Нобель.

10 декабря 1901 года в соответствии с завещанием Нобеля впервые вручили премии его имени. Подробнее.

10 декабря 1909 года шведская писательница Сельма Лагерлеф стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Подробнее.

Сельма Лагерлеф - шведская писательница
Сельма Лагерлеф. Фото: Антон Бромберг. Источник: www.marbacka.com

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Редакционный комитет, который разрабатывал документ, возглавляла известная правозащитница и вдова президента США Франклина Рузвельта Элеонора Рузвельт. Подробнее.

10 декабря 1953 года Уинстона Черчилля удостоили Нобелевской премии по литературе «за мастерство исторического и биографического описания, а также за блестящее ораторское искусство в защиту высоких человеческих ценностей». Подробнее.

10 декабря 1981 года впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В этот день в американском журнале «The New England Journal of Medicine» вышла статья о новом заболевании, повлекшем смерть 95 мужчин. Подробнее.

10 декабря 1993 года в продажу поступила компьютерная игра Doom, которая стала культовой в 1990-х. Подробнее.

Церковный праздник 10 декабря

10 декабря чтят память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Подробнее.

Народные приметы

Если воробьи громко чирикают, то будет потепление.

Если дороги растаяли и покрылись грязью, то потепление будет затяжным.

Что нельзя делать 10 декабря

Категорически запрещено ссориться и ругаться матом.

Нельзя рассказывать чужие секреты.

Нельзя доверяться малознакомым людям.

Нельзя совершать необдуманные покупки.

День не подходит для рыбалки.

Автор: Оксана Горун
