Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории

10 декабря в Украине и мире – День прав человека. В этот день в 1520 году Мартин Лютер публично сжег свой экземпляр папской буллы «Exsurge Domine». В 1896-м умер изобретатель динамита Альфред Нобель, а в 1901-м впервые вручили премии его имени. 10 декабря в разные годы Нобелевку по литературе получили Уинстон Черчилль и первая женщина, удостоенная такого признания, — Сельма Лагерлеф. В 1948-м Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В 1981-м впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В 1993-м вышла компьютерная игра «Doom».

10 декабря в Украине и мире – День прав человека.

Также сегодня: Всемирный день футбола, Международный день защиты прав животных и Международный день акций за принятие Декларации прав животных, День Альфреда Нобеля, День десятичной системы Дьюи.

10 декабря 1520 года Мартин Лютер в городе Виттенберг привселюдно сжег свой экземпляр папской буллы «Exsurge Domine».

Этот документ был ответом Папы Римского Льва Х на 95 тезисов Лютера. При этом ответ «запоздал» почти на три года, ведь свои тезисы Лютер обнародовал 31 октября 1517 года. Такой разрыв во времени свидетельствует о том, что Папа реагировал не столько на утверждения Лютера, сколько на ту популярность, которую приобретало его учение.

«Булла была датирована 15 июня 1520 года и содержала сорок одно утверждение Лютера, которое она считала отступлениями от церковного учения. Они касались различных тем, как покаяние, индульгенции, грех, остающийся после крещения, исповедь, вера, требование обоих видов причастия и т.д. Также она призвала сжечь все книги Лютера, чтобы предотвратить их прочтение и заражение ими. Лютеру также давалось шестьдесят дней на отречение от всего», — пишет LutheranReformation.org.

В случае, если Лютер не отречется от своих утверждений, Папа угрожал ему отлучением от церкви. Буллу поручили распространять специально назначенным нунциям – в первую очередь в регионах, где популярность учения Лютера была самой большой. Копии документа выставили на всеобщее обозрение в нескольких немецких городах. Однако реакция местного населения зачастую была малоприятной для посланцев Папы. В Лейпциге богослов Иоганн Экк – один из ключевых идеологических противников Лютера, привезший папскую буллу, был вынужден убегать от толпы. Фиксировали случаи, когда копии папского документа студенты выбрасывали в реки.

Сам Лютер получил официальную копию буллы с папской печатью в начале октября. 29 ноября он опубликовал ответ под названием «Подтверждение всех статей, ошибочно осужденных в римской булле». В том же месяце вышел и его трактат «О свободе христианина». Из обоих текстов было очевидно: отказываться от своих 95 тезисов реформатор не намерен. В Виттенберге, который был центром деятельности Лютера, где он впервые обнародовал свои тезисы и преподавал в университете, папскую буллу обнародовали в ноябре 1520 года. К тому времени, согласно указаниям Папы, в разных немецких городах уже показательно жгли книги и трактаты Лютера. Поэтому ответом на костер Папы стал костер Лютера.

По его приглашению преподаватели и студенты собрались у Эльстерских ворот 10 декабря. Здесь развели костер, на котором жгли работы противника Лютера Иоганна Экка и другие католические книги, в том числе «Кодекс канонического права». Сам Лютер прибыл на эту акцию и бросил в костер свой экземпляр папской буллы. Лютер позже объяснял это решение так: «Поскольку они сожгли мои книги, я сожгу их. Каноническое право было включено, потому что оно делает Папу Римского богом на земле».

На такой публичный акт неповиновения Папа среагировал отлучением Мартина Лютера от церкви – булла по этому поводу «Decet Romanum Pontificem» («По праву римского понтифика») издана 3 января 1521 года.

10 декабря 1896 года скончался изобретатель динамита Альфред Нобель.

10 декабря 1901 года в соответствии с завещанием Нобеля впервые вручили премии его имени. Подробнее.

10 декабря 1909 года шведская писательница Сельма Лагерлеф стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Подробнее.

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Редакционный комитет, который разрабатывал документ, возглавляла известная правозащитница и вдова президента США Франклина Рузвельта Элеонора Рузвельт. Подробнее.

10 декабря 1953 года Уинстона Черчилля удостоили Нобелевской премии по литературе «за мастерство исторического и биографического описания, а также за блестящее ораторское искусство в защиту высоких человеческих ценностей». Подробнее.

10 декабря 1981 года впервые широкую огласку получила информация о СПИДе. В этот день в американском журнале «The New England Journal of Medicine» вышла статья о новом заболевании, повлекшем смерть 95 мужчин. Подробнее.

10 декабря 1993 года в продажу поступила компьютерная игра Doom, которая стала культовой в 1990-х. Подробнее.

10 декабря чтят память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Подробнее.

Если воробьи громко чирикают, то будет потепление.

Если дороги растаяли и покрылись грязью, то потепление будет затяжным.

Категорически запрещено ссориться и ругаться матом.

Нельзя рассказывать чужие секреты.

Нельзя доверяться малознакомым людям.

Нельзя совершать необдуманные покупки.

День не подходит для рыбалки.