Жахливі «приманки» на Харківщині, нагорода Проліски – підсумки 11 грудня

Замах на серійний злочин вчинили окупанти на Харківщині. Дві пожежі та троє загиблих зранку. «Проліска» отримала премію Нансена. Штучні ялинки значно подорожчали в Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 грудня.

Їхні дії викрили оператори БпЛА 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ. Загарбники ударом FPV-дрона вбили цивільного, який їхав мототранспортом у районі села Новоплатонівка. Тіло загиблого перетворили на «приманку» для ймовірної наступної жертви. Поруч розмістили ще один FPV типу «ждун». Він мав атакувати будь-кого, хто наблизиться до загиблого. Українські десантники наголосили, що в районі, де стався цей злочин, немає жодних позицій або об’єктів Сил оборони. Тож йдеться про навмисне полювання на цивільне населення.

Горів приватний будинок. Повідомлення про це ДСНС отримала сьогодні о 7-й ранку. На місці рятувальники побачили, що горять домашні речі на площі 7 квадратних метрів. У задимленому приміщенні виявили тіла господарів. Причину пожежі ще встановлюють, відзначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Ще одна пожежа вирувала в селі Підсереднє Великобурлуцької громади. Минулося без жертв і постраждалих, але масштаб руйнацій значний. Причиною загоряння стала атака ударного безпілотника по території сільгосппідприємства. Горіли дві будівлі майстерень. Вогонь охопив близько 1500 квадратних метрів.

Цьогорічного лауреата оголосило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Народжену в Харкові неурядову організацію привітала з перемогою міська рада. Там відзначили: це третій випадок, коли премію отримують українці. Премію Нансена присуджують за допомогу постраждалим від війни та захист прав біженців. Саме цим опікується «Проліска» з 2014 року. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що волонтери організації рятували людей під обстрілами, допомагали у відновленні зруйнованих будівель, проводили евакуацію тощо.

Ціни на них за рік зросли на 30-40%. Про це свідчать дані моніторингу, який провів департамент адмінпослуг і споживчого ринку міськради. Найменша ціна на штучну ялинку висотою 60 сантиметрів без декору наразі – 250 гривень. Найдорожча з виявлених штучних конструкцій коштує 18 тисяч. Середні ж ціни на звичайного розміру ялинки – від 2 до 6 тисяч гривень.

