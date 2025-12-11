Ужасные «приманки» на Харьковщине, награда «Пролиски» — итоги 11 декабря

Покушение на серийное преступление совершили оккупанты в Харьковской области. Два пожара и трое погибших утром. «Пролиска» получила премию Нансена. Искусственные елки значительно подорожали в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 11 декабря.

Их действия разоблачили операторы БпЛА 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ. Захватчики ударом FPV-дрона убили гражданского, который ехал на мототранспорте в районе села Новоплатоновка. Тело погибшего превратили в «приманку» для вероятной следующей жертвы. Рядом разместили еще один FPV типа «ждун». Он должен был атаковать любого, кто приблизится к погибшему. Украинские десантники подчеркнули, что в районе, где произошло это преступление, нет никаких позиций или объектов Сил обороны. Поэтому речь идет о преднамеренной охоте на гражданское население.

<br />

Горел частный дом. Сообщение об этом ГСЧС получила сегодня в 7 утра. На месте спасатели увидели, что горят домашние вещи на площади 7 квадратных метров. В задымленном помещении обнаружили тела хозяев. Причину пожара еще устанавливают, отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Еще один пожар бушевал в селе Подсердное Великобурлукской громады. Обошлось без жертв и пострадавших, но масштаб разрушений значительный. Причиной возгорания стала атака ударного беспилотника по территории сельхозпредприятия. Горели два здания мастерских. Огонь охватил около 1500 квадратных метров.

Лауреата этого года объявило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Рожденную в Харькове неправительственную организацию поздравил с победой городской совет. Там отметили: это третий случай, когда премию получают украинцы. Премия Нансена присуждается за помощь пострадавшим от войны и защиту прав беженцев. Именно этим занимается «Пролиска» с 2014 года. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что волонтеры организации спасали людей под обстрелами, помогали в восстановлении разрушенных зданий, проводили эвакуацию и т. д.

Цены на них за год выросли на 30-40%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного департаментом админуслуг и потребительского рынка горсовета. Самая низкая цена на искусственную елку высотой 60 сантиметров без декора на данный момент — 250 гривен. Самая дорогая из обнаруженных искусственных конструкций стоит 18 тысяч. Средние же цены на елки обычного размера – от 2 до 6 тысяч гривен.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

