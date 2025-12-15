Сьогодні 15 грудня 2025: яке свято та день в історії

15 грудня в Україні – День працівників суду. Цього дня в 687 році Папою Римським став Сергій I – папську резиденцію для нього брали штурмом. У 1917-му Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення Генерального суду. У 1934-му в Києві у підвалах НКВС розстріляли 28 діячів української культури та науки. У 1939-му відбулася прем’єра фільму “Віднесені вітром”. У 1970-му перший космічний апарат приземлився на Венеру. У 1995-му Європейський суд ухвалив рішення у “справі Босмана”, яка багато чого змінила в розвитку футболу. У 2000-му в Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС і розпочалася акція “Україна без Кучми”.

Свята та пам’ятні дати 15 грудня

15 грудня в Україні – День працівників суду.

У світі – Міжнародний день чаю (його відзначають двічі на рік за ініціативи двох різних організацій – під егідою ООН 21 травня та 15 грудня – встановлений Всесвітнім громадським форумом).

Також сьогодні: День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP), День Заменгофа (творця штучної мови “есперанто”), День котячих пастухів, День носіння перлів та День кексів.

15 грудня в історії

15 грудня 687 року Папою Римським став Сергій I. Його сходженню на престол передувала боротьба двох “антипап” – самозванців, які намагалися захопити церковну владу. Після обрання Папи народу ще довелося штурмом брати йому резиденцію – Латеранський палац.

Боротьба за святий престол розгорнулася після смерті Папи Конона. Він довго хворів і помер 21 вересня 687 року. Тоді його архідиякон Пасхалій за допомогою підкупу спробував стати наступним Папою. Проте виявилося, що ціла фракція церковників підтримує його конкурента – протоієрея Теодора. Ці двоє фактично три місяці вели збройну боротьбу, розмістивши свої табори в різних частинах Латеранського палацу. Зрештою терпець урвався у світської влади Рима, армії та населення. В імператорському палаці провели збори, де вирішили відставити обох “антипап”, але на престол обрали Сергія – вихідця з Антіохії, кардинала Санта-Сусанни. Щоб привести до тями суперницькі табори та встановити владу нового Папи, довелося взяти штурмом Латеранський палац.

Найвідомішим з історичних рішень Сергія I була відмова прийняти акти Трулльського собору 692 року, що ще більше посилило різницю між римською та константинопольською церквами. Собор проходив з ініціативи візантійського правителя Юстиніана II. Сам Сергій I участі в ньому не брав. Однак рішення собору відправили до Рима, щоб Папа підписав їх. Сергій навідріз відмовився робити це, заявивши: “швидше помре, ніж погодиться з новими помилками”. Серед рішень собору, які не визнав понтифік, були, зокрема, засудження целібату духовенства та відмова від дотримання посту суботами протягом усього року. Православна церква визнає затверджені Трулльським собором канони як рішення Шостого Вселенського собору, Католицька ж церква не визнає їх донині.

15 грудня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про утворення Генерального суду. Докладніше.

15 грудня 1934 року в Києві, у підвалах НКВС (у будівлі, де знаходиться зараз Жовтневий палац) розстріляли 28 діячів української культури та науки. Докладніше.

15 грудня 1939 року відбулася прем’єра фільму “Віднесені вітром” з Вів’єн Лі та Кларком Ґейблом у головних ролях. Докладніше.

<br />

15 грудня 1961 року в Єрусалимі до страти засудили колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, якого агенти “Моссаду” раніше викрали посеред вулиці в Аргентині та вивезли з цієї країни урядовим літаком Ізраїлю.

15 грудня 1970 року космічний апарат із Землі вперше здійснив посадку на іншу планету. Докладніше.

15 грудня 1995 року Європейський суд ухвалив рішення у справі бельгійського футболіста Жан-Марка Босмана. Ця постанова вплинула на трансфери футболістів (а надалі й гравців інших професійних видів спорту) в рамках Європейського Союзу. Докладніше.

15 грудня 2000 року в Україні остаточно припинили роботу Чорнобильської АЕС. Докладніше.

15 грудня 2000 року в Києві розпочалася акція “Україна без Кучми”. Детальніше.

Церковне свято

15 грудня вшановують пам’ять священномученика Єлевферія, матері його мучениці Анфії та мученика Корива, єпарха. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на вікнах снігові візерунки, то весна буде рання й тепла.

Якщо кішка спить цілий день 15 грудня, то зима буде суворою і морозною.

Якщо ворони кружляють над будинками – буде негода.

Що не можна робити 15 грудня

Не можна лихословити та лаятися.

Не можна полювати або ловити рибу.

Не можна влаштовувати пишні застілля.