Сегодня 15 декабря 2025: какой праздник и день в истории

15 декабря в Украине – День работников суда. В этот день 687 года Папой Римским стал Сергий I — папскую резиденцию для него брали штурмом. В 1917-м Украинская Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда. В 1934-м в Киеве в подвалах НКВД расстреляли 28 деятелей украинской культуры и науки. В 1939-м состоялась премьера фильма «Унесенные ветром». В 1970-м первый космический аппарат приземлился на Венеру. В 1995-м Европейский суд принял решение по «делу Босмана», которое многое изменило в развитии футбола. В 2000-м в Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС и началась акция «Украина без Кучмы».

Праздники и памятные даты 15 декабря

15 декабря в Украине – День работников суда.

В мире – Международный день чая (его отмечают дважды в год по инициативе двух разных организаций – под эгидой ООН 21 мая и 15 декабря – установлен Всемирным общественным форумом).

Также сегодня: День создания организации ООН по охране окружающей среды (UNEP), День Заменгофа (создателя искусственного языка «эсперанто»), День кошачьих пастухов, День ношения жемчуга и День кексов.

15 декабря в истории

15 декабря 687 года Папой Римским стал Сергий I. Его восхождению на престол предшествовала борьба двух «антипап» — самозванцев, пытавшихся захватить церковную власть. После избрания Папы народу еще пришлось штурмом брать для него его резиденцию – Латеранский дворец.

Борьба за святой престол развернулась после смерти Папы Конона. Он долго болел и скончался 21 сентября 687 года. Тогда его архидиакон Пасхалий с помощью подкупа попытался стать следующим Папой. Однако оказалось, что целая фракция церковников поддерживает его конкурента – протоиерея Теодора. Эти двое фактически три месяца вели вооруженную борьбу, разместив свои лагеря в разных частях Латеранского дворца. В конце концов терпение лопнуло у светской власти Рима, армии и населения. В императорском дворце провели собрание, на котором решили отставить обоих «антипап», а на престол избрали Сергия – выходца из Антиохии, кардинала Санта-Сусанны. Чтобы урезонить конкурирующие лагеря и установить власть нового Папы, пришлось взять штурмом Латеранский дворец.

Самым известным из исторических решений Сергия I был отказ принять акты Трулльского собора 692 года, что еще больше усугубило различие между римской и константинопольской церквями. Собор проходил по инициативе византийского правителя Юстиниана II. Сам Сергий I участия в нем не принимал. Однако решения собора отправили в Рим, чтобы Папа подписал их. Сергий наотрез отказался делать это, заявив: «скорее умрет, чем согласится с новыми ошибками». Среди решений собора, которые не признал понтифик, были, в частности, осуждение целибата духовенства и отказ от соблюдения поста по субботам в течение всего года. Православная церковь признает утвержденные Трулльским собором каноны как решение Шестого Вселенского собора, Католическая же церковь не признает их по сей день.

15 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада приняла закон об образовании Генерального суда. Подробнее.

15 декабря 1934 года в Киеве, в подвалах НКВД (в здании, где находится сейчас Октябрьский дворец) расстреляли 28 деятелей украинской культуры и науки. Подробнее.

15 декабря 1939 года состоялась премьера фильма «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Подробнее.

<br />

15 декабря 1961 года в Иерусалиме к смертной казни приговорили бывшего оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, которого агенты «Моссад» прежде похитили посреди улицы в Аргентине и вывезли из этой страны правительственным самолетом Израиля.

15 декабря 1970 года космический аппарат с Земли впервые совершил посадку на другую планету. Подробнее.

15 декабря 1995 года Европейский суд принял решение по делу бельгийского футболиста Жан-Марка Босмана. Это постановление оказало глубокое влияние на трансферы футболистов (а в дальнейшем и игроков других профессиональных видов спорта) в рамках Европейского Союза. Подробнее.

15 декабря 2000 года в Украине окончательно прекратили работу Чернобыльской АЭС. Последним в прямом эфире «выключили» генератор третьего энергоблока. Подробнее.

15 декабря 2000 года в Киеве началась акция «Украина без Кучмы». Подробнее.

Церковный праздник

15 декабря чтят память священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха. Подробнее.

Народные приметы

Если на окнах снежные узоры, весна будет ранняя и теплая.

Если кошка спит целый день 15 декабря, то зима будет суровой и морозной.

Если вороны кружат над домами – будет непогода.

Что нельзя делать 15 декабря

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя охотиться или ловить рыбу.

Нельзя устраивать пышные застолья.