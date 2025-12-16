Харківщину знеструмили, екстрадиція за торгівлю малюками – підсумки 16 грудня

Аварійні відключення на Харківщині, підозрювану в торгівлі немовлятами поліціянти повернули з Німеччини, лебедів врятували з крижаного полону. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 грудня.

Зранку Укренерго повідомило: через складну ситуацію в енергосистемі в Харківській області застосували аварійні відключення. У Харківобленерго додали: одночасно продовжують діяти ще й погодинні графіки. Заступник начальника ХОВА Євген Іванов констатував: одночасно без світла були 186 тисяч мешканців Харківщини – тобто 14% населення. При цьому він зауважив, що 5% абонентів без електрики постійно, адже вони знаходяться там, де йдуть активні бойові дії.

Торгівля немовлятами у приватній клініці Харкова. Чергова підозрювана в гучній справі постане перед судом. Жінку розшукали в Німеччині та домоглися її екстрадиції в Україну, повідомила пресслужба Нацполіції. За версією слідства, ця представниця медичної компанії курувала процес «підсадки» ембріонів українським жінкам, які народжували дітей на продаж. Від дозволеного законом сурогатного материнства схема приватників суттєво відрізнялася. Вона не передбачала укладення договору між подружжям, яке хоче всиновити дитину, та жінкою, котра готова її народити. Замість цього жінок змушували реєструвати своїх дітей разом із чоловіками-покупцями так, ніби вони є звичайною парою. Далі матір оформлювала дозвіл нібито батьку-іноземцю вивезти дитину за кордон. За немовля покупці платили від 50 до 70 тисяч євро. Жінкам, які народжували, обіцяли виплатити до 12 тисяч євро, але часто їх узагалі «кидали». Налагодили схему два директори приватних клінік у Харкові та Києві. Вони ж залучили групу спільників – медиків і юристів. Загалом були залучені дванадцятеро фігурантів. Викрили злочинців улітку дві тисячі двадцять третього року. Трьох із них – двох директорів і адвоката вже засудили до п’яти років позбавлення волі. Чотири були в міжнародному розшуку, інші чекали на свої вироки.

Лебедів з крижаного полону визволили рятувальники в Чугуєві. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала відео порятунку. На допомогу птахам кинулися офіцери-рятувальники громади Олександр Вострокнутов і Роман Бідний. На човні вони обережно підпливли до птахів, звільнили їх від криги, до якої ті примерзли, та доставили на берег. Далі лебедів передали волонтерам, які проведуть їхню реабілітацію.

Двори на Салтівці прикрасили до Різдва. Фото результатів роботи непереможних харківських комунальників опублікувало КП «Шляхрембуд». Посеред спального району організували святкову фотозону, прикрасивши її гірляндами та новорічними кулями. Більшість декоративних елементів виготовила власноруч начальниця восьмої дільниці підприємства Ірина Семененко, відзначило керівництво КП.

