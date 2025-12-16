Харьковщину обесточили, экстрадиция за торговлю младенцами – итоги 16 декабря

Аварийные отключения на Харьковщине, подозреваемую в торговле младенцами полицейские вернули из Германии, лебедей спасли из ледяного плена. МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 декабря.

Утром Укрэнерго сообщило: из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской области применили аварийные отключения. В Харьковоблэнерго добавили: одновременно продолжают действовать еще и почасовые графики. Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов констатировал: одновременно без света было 186 тысяч жителей Харьковщины – то есть 14% населения. При этом он заметил, что 5% абонентов без электричества постоянно, ведь они находятся там, где идут активные боевые действия.

Торговля младенцами в частной клинике Харькова. Очередная подозреваемая в громком деле предстанет перед судом. Женщину разыскали в Германии и добились ее экстрадиции в Украину, сообщила пресс-служба Нацполиции. По версии следствия, эта представительница медицинской компании курировала процесс «подсадки» эмбрионов украинским женщинам, рожавшим детей на продажу. От разрешенного законом суррогатного материнства схема частников существенно отличалась. Она не предусматривала заключения договора между супругами, желающими усыновить ребенка, и женщиной, которая готова его родить. Вместо этого женщин заставляли регистрировать своих детей вместе с мужчинами-покупателями так, будто они обычная пара. Далее мать оформляла разрешение якобы отцу-иностранцу вывезти ребенка за границу. За младенца покупатели платили от 50 до 70 тысяч евро. Роженицам обещали выплатить до 12 тысяч евро, но часто их вообще «кидали». Наладили схему два директора частных клиник в Харькове и Киеве. Они же привлекли группу подельников – медиков и юристов. В общей сложности были привлечены 12 фигурантов. Разоблачили преступников летом 2023 года. Трое из них – два директора и адвокат уже приговорены к пяти годам лишения свободы. Четыре были в международном розыске, другие ждали своих приговоров.

Лебедев из ледяного плена вызволили спасатели в Чугуеве. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видео спасения. На помощь птицам бросились офицеры-спасатели громады Александр Вострокнутов и Роман Бедный. На лодке они осторожно подплыли к птицам, освободили их от льда, к которому пернатые примерзли, и доставили их на берег. Затем лебедей передали волонтерам, которые проведут их реабилитацию.

Дворы на Салтовке украсили к Рождеству. Фото результатов работы непобедимых харьковских коммунальщиков опубликовало КП «Шляхрембуд». Посреди спального района организовали праздничную фотозону, украсив ее гирляндами и новогодними шарами. Большинство декоративных элементов изготовила собственноручно начальница восьмого участка предприятия Ирина Семененко, отметило руководство КП.

