Новий транспорт Харкова, циркач-навідник і смерть левиці – підсумки 17 грудня

Трамваї Харкову передала Чехія, циркач наводив ракети на ЗСУ, смертельна ДТП, в Африці померла харківська левиця. МГ "Об'єктив" нагадує головні новини 17 грудня.

Харків отримав новий електротранспорт. До міста прибули шість трамваїв – допомога від чеського міста Брно. Та ще один із Пльзені – перший із чотирьох обіцяних. Є новачки й серед тролейбусів – чотири одиниці транспорту від чеських Будейовиць. Фотографії цінних подарунків опублікував мер Ігор Терехов. Він відзначив, що пасажири відчують зміни. Адже нові трамваї більш місткі, в них комфортніший салон. Також вони доступні для маломобільних людей. Зараз техніку адаптують для роботи на міських маршрутах.

Вирок навіднику виніс суд у Харкові. Вісім років за ґратами проведе колишній артист цирку, повідомила пресслужба обласної прокуратури. 51-річного чоловіка визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ. Навесні цього року він почав спілкуватися через Телеграм із представником РФ. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула відзначив: навідник «зливав» ворогу місця проживання та переміщення українських військовослужбовців у Харкові. Влітку цього року зрадника затримали. У суді він визнав свою провину.

Жінку збили на смерть в Індустріальному районі Харкова. ДТП сталася напередодні ввечері на окружній дорозі. У районі перетину її з вулицею Роганською. Жертва аварії переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, відзначили в Нацполіції Харківщини. Її збив водій «Nissan», який рухався окружною. 44-річного чоловіка затримали, усі обставини ДТП ще встановлюють.

В Африці померла левиця Василина, яку врятували на Харківщині. У 2023 році перелякану тварину спіймали поліціянти на околицях одного з сіл. Вони з’ясували, що до того левицю тримали в домашніх умовах. Господар добровільно передав її волонтерам організації «UAnimals». Саме вони повідомили сумну новину про смерть Василини. Тоді, у двадцять третьому, левицю евакуювали до Нідерландів – у реабілітаційний центр. Її доля складалася щасливо. За кордоном левиці знайшли пару – врятованого в Чорногорії лева Ніколу. У квітні минулого року їх разом перевели до одного з найкращих реабілітаційних центрів світу – в Південній Африці. Тварини жили разом у просторому вольєрі. Але в один із днів Василина просто не прокинулася. Ніяких ознак хвороби в неї не було.

Робот-рекрутер з’явився в метро Харкова. Схожий на механічного песика за поведінкою дрон разом зі своїми господарями агітував вступати до лав Сил спеціальних операцій. Кореспондент МГ «Об’єктив» зафільмував процес на станції «Індустріальна». Подробиці щодо пропозиції ССО можна знайти по QR-коду на грудях робота або ж перейшовши за посиланням на нашому сайті.

