Live

Новый транспорт Харькова, циркач-наводчик и смерть львицы – итоги 17 декабря

Оригинально 23:00   17.12.2025
Оксана Якушко

Трамваи Харькову передала Чехия, циркач наводил ракеты на ВСУ, смертельное ДТП, в Африке скончалась харьковская львица. МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 декабря.

Новые удобные трамваи передали Харькову три города Чехии

Харьков получил новый электротранспорт. В город прибыли шесть трамваев – помощь от чешского города Брно. И еще один из Пльзени – первый из четырех обещанных. Есть новички и среди троллейбусов – четыре единицы транспорта от чешских Будейовиц. Фотографии ценных подарков опубликовал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что пассажиры почувствуют перемены. Ведь новые трамваи более вместительны, у них комфортный салон. Также они более доступны для маломобильных людей. Сейчас технику адаптируют к работе на городских маршрутах.

Бывший артист цирка наводил удары по ВСУ в Харькове

Приговор наводчику вынес суд в Харькове. Восемь лет за решеткой проведет бывший артист цирка, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 51-летний мужчина признан виновным в распространении информации о расположении ВСУ. Весной этого года он начал общаться в Телеграм с представителем РФ. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула отметил: наводчик «сливал» врагу места жительства и перемещения украинских военнослужащих в Харькове. Летом этого года предателя задержали. В суде он признал свою вину.

47-летнюю женщину сбили насмерть в Харькове

Женщину сбили насмерть в Индустриальном районе Харькова. ДТП произошло накануне вечером на окружной дороге, в районе пересечения ее с улицей Роганской. Жертва аварии переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, отметили в Нацполиции Харьковщины. Ее сбил водитель Nissan, который двигался окружной. 44-летнего мужчину задержали, все обстоятельства ДТП еще устанавливают.

В Африке умерла спасенная на Харьковщине львица Василиса

В Африке умерла львица Василиса, спасенная на Харьковщине. В 2023 году испуганное животное поймали полицейские в окрестностях одного из сел. Они выяснили, что до этого львицу держали в домашних условиях. Хозяин добровольно передал ее волонтерам организации «UAnimals». Именно они сообщили печальную новость о смерти Василиса. Тогда в 2023 львицу эвакуировали в Нидерланды – в реабилитационный центр. Ее судьба складывалась счастливо. За границей львицы нашли пару – спасенного в Черногории льва Николу. В апреле прошлого года их перевели в один из лучших реабилитационных центров мира – в Южной Африке. Животные жили вместе в просторном вольере. Но в один из дней Василиса просто не проснулась. Никаких признаков болезни у нее не было.

Робот-рекрутер появился в метро Харькова

Робот-рекрутер появился в метро Харькова. Похожий на механическую собачку по поведению дрон вместе со своими хозяевами агитировал вступать в ряды Сил специальных операций. Корреспондент МГ «Объектив» запечатлел процесс на станции «Индустриальная». Подробности по предложению ССО можно найти по QR-коду на груди робота или же перейдя по ссылке на нашем сайте.

МГ «Объектив» также сообщала 17 декабря: 

  1. Россияне снова «освободили» Купянск – и даже сняли «победу» (видео)
  2. Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты
  3. Бешеный кот покусал детей: они в больнице, животное умертвил сосед
Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
Робота заметили в метро Харькова: что известно (видео)
Робота заметили в метро Харькова: что известно (видео)
17.12.2025, 12:38
В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
В разбомбленном доме по ул. Свободы в Харькове меняют окна и ремонтируют стены
16.12.2025, 18:20
Россияне снова «освободили» Купянск – и даже сняли «победу» (видео)
Россияне снова «освободили» Купянск – и даже сняли «победу» (видео)
17.12.2025, 19:19
Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты
Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты
17.12.2025, 13:44
Новый транспорт Харькова, циркач-наводчик и смерть львицы – итоги 17 декабря
17.12.2025, 23:00

Новости по теме:

17.12.2025
Новости Харькова — главное 17 декабря: Сырский о Купянске, приговор наводчику
16.12.2025
Харьковщину обесточили, экстрадиция за торговлю младенцами – итоги 16 декабря
16.12.2025
Новости Харькова — главное 16 декабря: аварийные отключения, обстрелы
15.12.2025
Дети-заложники в Купянске, удар КАБов по пригороду Харькова – итоги 15 декабря
15.12.2025
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новый транспорт Харькова, циркач-наводчик и смерть львицы – итоги 17 декабря», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи Харькову передала Чехия, циркач наводил ракеты на ВСУ, смертельное ДТП, в Африке скончалась харьковская львица. МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 декабря.".