Новый транспорт Харькова, циркач-наводчик и смерть львицы – итоги 17 декабря

Трамваи Харькову передала Чехия, циркач наводил ракеты на ВСУ, смертельное ДТП, в Африке скончалась харьковская львица. МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 декабря.

Харьков получил новый электротранспорт. В город прибыли шесть трамваев – помощь от чешского города Брно. И еще один из Пльзени – первый из четырех обещанных. Есть новички и среди троллейбусов – четыре единицы транспорта от чешских Будейовиц. Фотографии ценных подарков опубликовал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что пассажиры почувствуют перемены. Ведь новые трамваи более вместительны, у них комфортный салон. Также они более доступны для маломобильных людей. Сейчас технику адаптируют к работе на городских маршрутах.

Приговор наводчику вынес суд в Харькове. Восемь лет за решеткой проведет бывший артист цирка, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 51-летний мужчина признан виновным в распространении информации о расположении ВСУ. Весной этого года он начал общаться в Телеграм с представителем РФ. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула отметил: наводчик «сливал» врагу места жительства и перемещения украинских военнослужащих в Харькове. Летом этого года предателя задержали. В суде он признал свою вину.

Женщину сбили насмерть в Индустриальном районе Харькова. ДТП произошло накануне вечером на окружной дороге, в районе пересечения ее с улицей Роганской. Жертва аварии переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, отметили в Нацполиции Харьковщины. Ее сбил водитель Nissan, который двигался окружной. 44-летнего мужчину задержали, все обстоятельства ДТП еще устанавливают.

В Африке умерла львица Василиса, спасенная на Харьковщине. В 2023 году испуганное животное поймали полицейские в окрестностях одного из сел. Они выяснили, что до этого львицу держали в домашних условиях. Хозяин добровольно передал ее волонтерам организации «UAnimals». Именно они сообщили печальную новость о смерти Василиса. Тогда в 2023 львицу эвакуировали в Нидерланды – в реабилитационный центр. Ее судьба складывалась счастливо. За границей львицы нашли пару – спасенного в Черногории льва Николу. В апреле прошлого года их перевели в один из лучших реабилитационных центров мира – в Южной Африке. Животные жили вместе в просторном вольере. Но в один из дней Василиса просто не проснулась. Никаких признаков болезни у нее не было.

Робот-рекрутер появился в метро Харькова. Похожий на механическую собачку по поведению дрон вместе со своими хозяевами агитировал вступать в ряды Сил специальных операций. Корреспондент МГ «Объектив» запечатлел процесс на станции «Индустриальная». Подробности по предложению ССО можно найти по QR-коду на груди робота или же перейдя по ссылке на нашем сайте.

