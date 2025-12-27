Сьогодні 27 грудня 2025: яке свято та день в історії

27 грудня – День контррозвідки СБУ. У 537 році в Константинополі освятили Собор святої Софії. У 1594-му у Франції стався замах на короля Генріха IV. У 1932-му в СРСР запровадили паспорти, закріпачивши при цьому селян. У 1945-му створили Міжнародний валютний фонд. У 1979-му радянські війська штурмували палац глави Афганістану Хафізулли Аміна, вбивши його самого та його сина. У 2004-му застрелився міністр транспорту України та гендиректор “Укрзалізниці” Георгій Кірпа. У 2007-му в теракті загинула експрем’єрка Пакистану, лідерка опозиції цієї країни Беназір Бхутто.

Свята та пам’ятні дати 27 грудня

27 грудня – Міжнародний день готовності до епідемій.

Також сьогодні: День “Відвідайте зоопарк”, День вирізання сніжинок, День фруктового кексу.

27 грудня в історії

27 грудня 537 року в Константинополі, який на той час був столицею Візантійської імперії, освятили Собор святої Софії. Тривалий час (до зведення Собору святого Петра в Римі) Софія була найбільшим із храмів християнського світу. Докладніше.

27 грудня 1594 року 19-річний син французького торговця тканинами Жан Шатель спробував вбити короля Франції Генріха IV. Юнак разом із групою відвідувачів зміг проникнути на зустріч із королем до Лувру. Докладніше.

27 грудня 1932 року вийшла постанова ЦВК та РНК СРСР “Про встановлення єдиної паспортної системи по Союзу РСР та обов’язкової прописки паспортів”. Докладніше.

27 грудня 1945 року заснували Міжнародний валютний фонд. Докладніше.

27 грудня 1979 року радянські війська після вторгнення до Афганістану штурмували палац президента країни Хафізулли Аміна – “Тадж-бек” на околиці Кабула. Докладніше.

27 грудня 1991 року незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова та Франція.

27 грудня 2004 року, наступного дня після переголосування на виборах Президента України, застрелився міністр транспорту та зв’язку України Георгій Кірпа. Докладніше.

27 грудня 2007 року в теракті в пакистанському місті Равалпінді загинула лідерка опозиції Беназір Бхутто – експрем’єрка країни, яка незадовго до цього повернулася до Пакистану з вимушеної еміграції. Докладніше.

Церковне свято 27 грудня

27 грудня вшановують пам’ять апостола, першомученика архідиякона Стефана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі з’явився іній, скоро буде сніг.

Якщо 27 грудня тепла погода, то літо буде спекотним.

Якщо протягом дня змінюється погода, то буде потепління.

Що не можна робити 27 грудня

Не можна працювати по дому.

Не можна лаятися та пліткувати.

День не підходить для риболовлі та полювання.