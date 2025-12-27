Сегодня 27 декабря 2025: какой праздник и день в истории

27 декабря — День контрразведки СБУ. В 537 году в Константинополе освятили Собор святой Софии. В 1594-м во Франции произошло покушение на короля Генриха IV. В 1932-м в СССР ввели паспорта, закрепостив при этом жителей сел. В 1945-м создали Международный валютный фонд. В 1979-м советские войска штурмовали дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина, убив его самого и его сына. В 2004-м застрелился министр транспорта Украины и гендиректор «Укрзалізниці» Георгий Кирпа. В 2007-м в теракте погибла экс-премьер Пакистана, лидер оппозиции этой страны Беназир Бхутто.

Праздники и памятные даты 27 декабря

27 декабря – Международный день готовности к эпидемиям.

Также сегодня: День «Посетите зоопарк», День вырезания снежинок, День фруктового кекса.

27 декабря в истории

27 декабря 537 года в Константинополе, который в то время был столицей Византийской империи, освятили Собор святой Софии. Долгое время (до возведения Собора святого Петра в Риме) София была самым большим из храмов христианского мира. Подробнее.

<br />

27 декабря 1594 года 19-летний сын французского торговца тканями Жан Шатель попытался убить короля Франции Генриха IV. Юноша вместе с группой посетителей смог проникнуть на встречу с королем в Лувр. Подробнее.

27 декабря 1932 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Подробнее.

27 декабря 1945 года основали Международный валютный фонд. Подробнее.

27 декабря 1979 года советские войска после вторжения в Афганистан штурмовали дворец президента страны Хафизуллы Амина — «Тадж-бек» на окраине Кабула. Подробнее.

27 декабря 1991 года независимость Украины признали Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция.

27 декабря 2004 года, на следующий день после переголосования на выборах Президента Украины, застрелился министр транспорта и связи Украины Георгий Кирпа.

27 декабря 2007 года в теракте в пакистанском городе Равалпинди погибла лидер оппозиции Беназир Бхутто – экс-премьер страны, которая незадолго до этого вернулась в Пакистан из вынужденной эмиграции. Подробнее.

Церковный праздник 27 декабря

27 декабря чтят память апостола, первомученика архидьякона Стефана. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью появился иней, скоро будет снег.

Если 27 декабря теплая погода, то лето будет жарким.

Если в течение дня меняется погода, то последует потепление.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя работать по дому.

Нельзя ругаться и сплетничать.

День не подходит для рыбалки и охоты.