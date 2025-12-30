Харків і Куп’янськ – під снігом, меморіал Kraken – підсумки 30 грудня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 30 грудня.

Харків засипало снігом. Ранок напередодні останнього дня року відзначився сильним снігопадом і хуртовиною. Комунальники протягом дня декілька разів розчищали ті самі дороги та тротуари, адже їх замітало наново. У мерії повідомили, що до робіт долучили понад 1800 співробітників і близько 400 одиниць різної техніки. Переддень Нового року та 1 січня в Харкові також будуть сніжними й морозними, відзначили в Регіональному центрі з гідрометеорології. У новорічну ніч температура впаде до – 12.

Сніг вкрив і Куп’янськ. Але зруйноване росіянами місто виглядає не святково, а трагічно. Кадри наслідків так званого «освобождения» опублікувала 116 окрема механізована бригада. Воїни наголосили, що продовжують захищати місто.

Меморіал на честь «Кракен» з’явиться в Харкові. Про це повідомили в телеграм-каналі підрозділу, який наразі став полком безпілотних систем у складі третього армійського корпусу. Розмістити меморіал планують на вулиці Спецпідрозділу “Кракен”. Оборонці Харкова повідомили, що конкурс проєктів організував ректор Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олександр Соболєв. А до колегії, яка відбирала найкращі роботи, увійшли співзасновники «Кракена» Костянтин Немічев і Сергій Величко, а також представники родин загиблих воїнів, громадськості, вишів та архітектори. Перший етап конкурсу вже завершений. До фіналу вийшли дві роботи. У лютому колегія збереться ще раз, щоб визначити переможця.

Значна пожежа виникла в Харкові минулої ночі. Соцмережі облетіли фото та відео 16-поверхівки, що палала на Олексіївці. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі МГ «Об’єктив» повідомив: обійшлося без постраждалих. Палало на технічному поверсі. Там через коротке замикання загорілися домашні речі та сміття. Вогонь гасили до пів на третю ночі.

Харківські комунальники зреагували на загрозу. Вони наскільки можливо убезпечили гірку на Каскаді, де на вихідних травмувався підліток. Нагадаємо, спуск на льодянці завершився для нього ударом об дерево на значній швидкості. Наразі й це дерево, й сусідній стовп обмотали м’яким матеріалом. Фото з місця опублікував телеграм-канал «Харків 1654». Проте абсолютно безпечною гірка все одно не стала. Тож кататися там не рекомендовано.

