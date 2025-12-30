Харьков и разрушенный Купянск – под снегом, мемориал Kraken – итоги 30 декабря

МГ «Объектив» напоминает главные новости 30 декабря.

Харьков засыпало снегом. Утро накануне последнего дня года ознаменовалось сильным снегопадом и вьюгой. Коммунальщики в течение дня несколько раз расчищали те же дороги и тротуары, ведь их заметало заново. В мэрии сообщили, что к роботам приобщили более 1800 сотрудников и около 400 единиц разной техники. В канун Нового года и 1 января в Харькове также будут снежными и морозными, отметили в Региональном центре по гидрометеорологии. В новогоднюю ночь температура упадет до -12.

Снег укрыл и Купянск. Но разрушенный россиянами город выглядит не празднично, а трагически. Кадры последствий так называемого освобождения опубликовала 116 отдельная механизированная бригада. Воины подчеркнули, что продолжают защищать город.

Мемориал в честь «Кракена» появится в Харькове, сообщили в телеграмм-канале подразделения, которое в настоящее время стало полком беспилотных систем в составе Третьего армейского корпуса. Разместить мемориал планируют на улице Спецподразделения «Кракен». Защитники Харькова сообщили, что конкурс проектов организовал ректор Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александр Соболев. А в коллегию, отбиравшую лучшие работы, вошли соучредители «Кракена» Константин Немичев и Сергей Величко, а также представители семей погибших воинов, общественности, вузов и архитекторы. Первый этап конкурса уже завершен. В финал вышли две работы. В феврале соберется коллегия еще раз, чтобы определить победителя.

Значительный пожар возник в Харькове минувшей ночью. Соцсети облетели фото и видео горящей на Алексеевке 16-этажки. Спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии МГ «Объектив» сообщил: обошлось без пострадавших. Пылало на техническом этаже. Там из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи и мусор. Огонь тушили до половины третьего ночи.

Харьковские коммунальщики отреагировали на угрозу. Они по возможности обезопасили горку на Каскаде, где на выходных травмировался подросток. Напомним, спуск на ледянке завершился для него ударом о дерево на значительной скорости. Пока и это дерево, и соседний столб обмотали мягким материалом. Фото с места опубликовал телеграмм-канал «Харьков 1654». Однако абсолютно безопасной горка все равно не стала. Так что кататься там не рекомендовано.

