Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 січня.
Сильні морози йдуть на Харківщину, але мінус 25-30 не прогнозують
Сильні морози йдуть не Харківщину. Про небезпеку попередив Регіональний центр із гідрометеорології. Поки що спеціалісти оголосили про перший рівень небезпечності через потужний вітер – до 20 метрів на секунду. Він зберігатиметься протягом вихідних і в понеділок. Поступово знизиться температура повітря. У ніч на 13 січня вона, за прогнозом, сягне позначки в мінус 17 градусів. При цьому надзвичайних морозів, якими нещодавно лякали українців у соцмережах, не передбачають. Популярна синоптикиня Наталка Діденко відзначила: мінус 25 – 30 градусів, про які нібито попереджали «британські вчені» в прогностичних картах не проглядаються. Попри це Кабмін видав рекомендацію щонайменше до 19 січня припинити освітній процес в очній формі в Україні. Тобто або подовжити канікули, або повністю перейти на дистанційку. Який варіант оберуть у Харкові, мерія ще не повідомила на момент, коли ми готували цей випуск. Проте значна кількість школярів міста і без того навчається онлайн.
Половина Києва через масований удар залишилася без опалення
Разом із погіршенням погодних умов посилилися російські обстріли території України. Минулої ночі показовий «орєшнік» без особливих наслідків прилетів по Львівщині. Водночас Київ пережив масовану повітряну атаку. Ворог застосував по столиці десятки ударних БпЛА, крилаті «калібри» та балістичні «іскандери». За інформацією мера міста Віталія Кличка, половина багатоповерхівок столиці, а саме 6 тисяч будинків, залишилася без опалення. Кличко звернувся до киян із закликом за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла. Відзначимо, що за останні два тижні в Харкові росіяни атакували дві ключові ТЕЦ, пошкодження на них оцінюють як значні.
Росіяни зафільмували черговий «прапоровтик» під Куп’янськом: коментар ISW
Російські джерела заявили про черговий фейковий успіх на Куп’янському напрямку. Відео з «прапоровтиком» у селі Подоли опублікували ключові пропагандистські ресурси РФ. Проте Інститут вивчення війни, дослідивши кадри, дійшов висновку: мала місце лише «місія проникнення», яка не змінила лінію фронту.
Ексдепутата судитимуть за «забуті» в декларації 31,5 млн грн
Ексдепутату Харківської районної ради повідомили про підозру через значні невідповідності, які виявили в декларації про доходи. За даними обласної прокуратури, народний обранець не вказав активи на понад 31 із половиною мільйон гривень. Зокрема, чоловік «забув», що в нього є Porsche Cayenne і рахунки в декількох банках. Свої депутатські повноваження громадянин склав улітку минулого року. Аби вручити підозру, його розшукали в Одесі.
