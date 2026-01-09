Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 января.

Сильные морозы идут не в Харьковскую область. Об опасности предупредил Региональный центр гидрометеорологии. Пока специалисты объявили о первом уровне опасности из-за мощного ветра – до 20 метров в секунду. Он будет сохраняться в течение выходных и в понедельник. Постепенно снизится температура воздуха. В ночь на 13 января она, согласно прогнозу, достигнет отметки в минус 17 градусов. При этом чрезвычайные морозы, которыми недавно пугали украинцев в соцсетях, не предусматривают. Популярный синоптик Наталья Диденко отметила: минус 25 – 30 градусов, о которых якобы предупреждали «британские ученые» в прогностических картах не просматриваются. Несмотря на это, Кабмин издал рекомендацию по меньшей мере до 19 января прекратить учебу в очной форме в Украине. То есть либо продлить каникулы, либо полностью перейти на дистанционку. Какой вариант выберут в Харькове, мэрия еще не сообщила на момент, когда мы готовили этот выпуск. Но большинство школьников города и так учится онлайн.

Вместе с ухудшением погодных условий усилились российские обстрелы на территории Украины. Минувшей ночью показательный «орешник» без особых последствий прилетел по Львовщине. В то же время Киев пережил массированную воздушную атаку. Враг применил по столице десятки ударных БПЛА, крылатые «калибры» и баллистические «искандеры». По информации мэра города Виталия Кличко, половина многоэтажек столицы, а именно 6 тысяч домов, осталась без отопления. Кличко обратился к киевлянам с призывом по возможности временно выехать за город, где есть альтернативные источники тепла. За последние две недели в Харькове россияне атаковали две ключевые ТЭЦ, повреждения на них оценивают как значительные.

Российские источники заявили об очередном фейковом успехе на Купянском направлении. Видео с «знаменоносцем» в селе Подолы опубликовали ключевые пропагандистские ресурсы РФ. Однако Институт изучения войны, исследовав кадры, пришел к выводу: имела место только «миссия проникновения», не изменившая линию фронта.

Экс-депутату Харьковского районного совета сообщили о подозрении из-за значительных несоответствий, обнаруженных в декларации о доходах. По данным областной прокуратуры, народный избранник не указал активы более чем на 31 с половиной миллион гривен. В частности, мужчина «забыл», что у него есть Porsche Cayenne и счета в нескольких банках. Свои депутатские полномочия гражданин сдал летом прошлого года. Чтобы вручить подозрение, его разыскали в Одессе.

