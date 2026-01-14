Новини Харкова – головне за 14 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:22

Тричі лунала тривога в Харкові та області цієї ночі – причини

Спочатку тривогу оголосили о 00:05. Виникла загроза застосування балістичної зброї з півночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тривога в Харкові лунала близько пів години – о 00:31 вже прозвучав відбій. Повторно її оголосили о 01:41 – знову через можливі запуски балістики.

О 02:36 дали відбій і повторно тривога залунала вже під ранок – о 04:13. Цього разу – через атаку БпЛА. Частина безпілотників летіла на Харків із півночі, пізніше росіяни почали запускати їх із Донецької області.

О 05:08 дали відбій – інформації про вибухи та “прильоти” в регіоні не було.