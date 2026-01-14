Live

Новини Харкова – головне за 14 січня: як минула ніч

Події 07:22   14.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 14 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:22

Тричі лунала тривога в Харкові та області цієї ночі – причини

Спочатку тривогу оголосили о 00:05. Виникла загроза застосування балістичної зброї з півночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тривога в Харкові лунала близько пів години – о 00:31 вже прозвучав відбій. Повторно її оголосили о 01:41 – знову через можливі запуски балістики.

О 02:36 дали відбій і повторно тривога залунала вже під ранок – о 04:13. Цього разу – через атаку БпЛА. Частина безпілотників летіла на Харків із півночі, пізніше росіяни почали запускати їх із Донецької області.

О 05:08 дали відбій – інформації про вибухи та “прильоти” в регіоні не було.

Читайте також: Сьогодні 14 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне за 14 січня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 14 січня: як минула ніч
14.01.2026, 07:22
Двоє людей загинули в укритті “Нової пошти”, туди вдарила ракета – Синєгубов
Двоє людей загинули в укритті “Нової пошти”, туди вдарила ракета – Синєгубов
13.01.2026, 11:05
Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік
Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 січня – графік
13.01.2026, 21:41
Сьогодні 14 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 січня 2026: яке свято та день в історії
14.01.2026, 06:00
Ракети вбили людей в укритті, окупант отримав довічне – підсумки 13 січня
Ракети вбили людей в укритті, окупант отримав довічне – підсумки 13 січня
13.01.2026, 23:00
“Молния” влучила у спортивний об’єкт у Харкові: постраждала 16-річна дівчина
“Молния” влучила у спортивний об’єкт у Харкові: постраждала 16-річна дівчина
13.01.2026, 20:10

Новини за темою:

13.01.2026
Ракети вбили людей в укритті, окупант отримав довічне – підсумки 13 січня
12.01.2026
Снігове нашестя в Харкові, чи переходять окупанти Оскіл – підсумки 12 січня
12.01.2026
Новини Харкова – головне 12 січня: постраждалі через ожеледицю, ДТП, прапор
11.01.2026
Новини Харкова – головне за 11 січня: атака БпЛА, кінець пошуків, великий сніг
09.01.2026
Сильні морози йдуть на Харківщину; ексдепутат забув Porshe – підсумки 9 січня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 14 січня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 07:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".