Новини Харкова – головне за 14 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:22
Тричі лунала тривога в Харкові та області цієї ночі – причини
Спочатку тривогу оголосили о 00:05. Виникла загроза застосування балістичної зброї з півночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Тривога в Харкові лунала близько пів години – о 00:31 вже прозвучав відбій. Повторно її оголосили о 01:41 – знову через можливі запуски балістики.
О 02:36 дали відбій і повторно тривога залунала вже під ранок – о 04:13. Цього разу – через атаку БпЛА. Частина безпілотників летіла на Харків із півночі, пізніше росіяни почали запускати їх із Донецької області.
О 05:08 дали відбій – інформації про вибухи та “прильоти” в регіоні не було.
14 Січня 2026 в 07:22