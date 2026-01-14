Новости Харькова – главное за 14 января: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:22

Трижды звучала тревога в Харькове и областью этой ночью – причины

Вначале тревогу объявили в 00:05. Возникла угроза применения баллистического оружия с севера, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Тревога в Харькове звучала около получаса – в 00:31 уже прозвучал отбой. Повторно ее объявили в 01:41 – вновь из-за возможных пусков баллистики.

В 02:36 дали отбой и повторно тревога зазвучала уже под утро – в 04:13. На этот раз – из-за атаки БпЛА. Часть беспилотников летели на Харьков с севера, позже россияне начали запускать их из Донецкой области.

В 05:08 дали отбой – информации о взрывах и «прилетах» в регионе не было.