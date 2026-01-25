Як 26 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
У понеділок, 26 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
Список адрес за чергами – тут.
