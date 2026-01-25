Live

Как 26 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 21:57   25.01.2026
Оксана Якушко
В понедельник, 26 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
1.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
2.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
2.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00
3.1 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
3.2 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.2 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
5.1 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00
5.2 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00
6.1 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00
6.2 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

Список адресов за очередями — здесь.

