Как 26 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

В понедельник, 26 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

1.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

2.1 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

2.2 00:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00

3.1 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00–08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

5.2 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

6.1 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

6.2 00:00–01:00; 04:30-11:30; 15:00–22:00

Список адресов за очередями — здесь.