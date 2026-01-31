Сьогодні 31 січня 2026: яке свято та день в історії

31 січня 314 року Папою Римським став Сильвестр I, легенди про якого згодом фальсифікували. У 1734-му вийшов шовіністичний наказ російської імператриці “Про шлюби малоросів”. У 1865-му Конгрес США ухвалив поправку до конституції, яка забороняла рабство. У 1893-му зареєстрували торгову марку “Coca-Cola”. У 1911-му народилася Ванга. У 1943-му здався в полон радянським військам німецький генерал-фельдмаршал Паулюс. У 1950-му президент США Гаррі Трумен оголосив про підтримку проєкту розробки водневої бомби. У 2020-му Велика Британія вийшла з ЄС.

31 січня – Всесвітній день ювеліра.

Також сьогодні: День скотчу, Міжнародний день зебри.

31 січня в історії

31 січня 314 року Папою Римським став Сильвестр I. Він відомий тим, що за легендою сприяв наверненню в християнство імператора Костянтина Великого. Насправді ніяких підтверджень щодо ролі Папи у виборі релігії Костянтином немає. Хоча хрещення імператора дійсно відбулося за часів, коли понтифіком був Сильвестр.

Найчастіше ім’я цього Папи згадують у зв’язку з так званим “Костянтиновим даром” – підробленим у Середньовіччі документом, яким намагалися довести верховенство влади Пап Римських над світськими правителями. Документ видавали за указ імператора Костянтина Великого, яким він нібито передав владу над Римом та західною частиною імперії Папі. Однак надалі вдалося встановити, що “Костянтинів дар” виготовили за кілька століть після смерті імператора – орієнтовно у VIII столітті. Історія, що викладена в документі, максимально казкова. Він написаний від імені імператора Костянтина. Той дякує єпископу Риму Сільвестру за численні чудеса, які той сотворив. Зокрема, самого Костянтина Великого Папа нібито зцілив від прокази. На початку імператору язичницькі жерці пропонували скупатися в крові немовлят, але той не наважився вбити стільки дітей. Тоді уві сні Костянтину з’явилися апостоли Петро та Павло й рекомендували йому знайти Сильвестра, щоб хреститися та врятуватися від хвороби. Імператор знайшов Сильвестра, хрестився та вилікувався. І після того проголосив, що єпископ Рима Сильвестр має найвищу духовну владу та є головним над усіма християнськими престолами. А згодом подарував Папі Латеранський палац (нинішню резиденцію римських понтифіків) та передав владу над західною частиною Римської імперії (“місто Рим і всі провінції, місця та міста Італії та західних регіонів”).

“Існує припущення, що ранній варіант “Костянтинова дару” був складений невдовзі після середини VIII століття, щоб допомогти Папі Стефану II у його переговорах з Піпіном Коротким, який тоді обіймав посаду мажордома (тобто управитель двором короля франків). У 754 році Папа Стефан II перетнув Альпи, щоб помазати Піпіна на короля, тим самим дозволивши родині Каролінгів витіснити стару королівську лінію Меровінгів. В обмін на підтримку Стефана Піпін подарував папі землі в Італії, які лангобарди відібрали у Візантійської (Східної Римської) імперії. Також можливо, що документ виник у канцелярії безпосереднього наступника Стефана Павла I. Ці землі стали Папською державою та були основою світської влади папства протягом наступних 11 століть“, – пише англомовна Вікіпедія.

Що стосується реальної біографії та діянь Сильвестра I, то насправді про них мало відомо. Він був Папою понад 20 років – до 335-го. У його часи відбулися два церковні собори – Арелатський та Перший Нікейський. Також при цьому Папі збудували першу церкву над могилою апостола Петра в Римі (зараз там Собор святого Петра). Він канонізований і є святим як для Католицької, так і Православної церкви. Православні вшановують пам’ять святителя Сильвестра 2 січня, католики – 31 грудня.

31 січня 1734 року російська імператриця Анна Іоанівна видала таємний указ “Про шлюби малоросів”. Докладніше.

31 січня 1865 року Конгрес США прийняв 13 поправку до конституції, що забороняла рабство.

31 січня 1893 року зареєстровано торгову марку “Coca-Cola”. На той момент напій із цією назвою вже кілька років був у продажу. Докладніше.

31 січня 1911 року народилася Ванга (Вангелія Гуштерова) – знаменита болгарська провидиця, ім’я якої згодом стало номінальним. Докладніше.

31 січня 1943 року здався в полон радянським військам генерал-фельдмаршал, командувач 6-ї армії Вермахту Фрідріх Паулюс. Докладніше.