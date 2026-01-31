Сегодня 31 января 2026: какой праздник и день в истории

31 января 314 года Папой Римским стал Сильвестр I, легенды о котором впоследствии фальсифицировали. В 1734-м вышел шовинистический приказ российской императрицы «О браках малороссов». В 1865-м Конгресс США принял поправку к конституции, запрещавшую рабство. В 1893-м зарегистрировали торговую марку «Coca-Cola». В 1911-м родилась Ванга. В 1943-м сдался в плен советским войскам немецкий генерал-фельдмаршал Паулюс. В 1950 году президент США Гарри Трумэн объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы. В 2020-м Великобритания вышла из ЕС.

Праздники и памятные даты 31 января

31 января – Всемирный день ювелира.

Также сегодня: День скотча, Международный день зебры.

31 января в истории

31 января 314 года Папой Римским стал Сильвестр І. Он известен тем, что по легенде способствовал обращению в христианство императора Константина Великого. На самом же деле никаких подтверждений относительно роли Папы в выборе религии Константином нет. Хотя крещение императора действительно произошло во времена, когда понтификом был Сильвестр.

Чаще всего имя этого Папы упоминают в связи с так называемым «Даром Константина» — подделанным в Средневековье документом, которым пытались доказать верховенство власти Пап Римских над светскими правителями. Документ выдавали за указ императора Константина Великого, которым он якобы передал власть над Римом и западной частью империи Папе. Однако в дальнейшем удалось установить, что «Дар Константина» изготовили через несколько столетий после смерти императора – ориентировочно в VIII веке. История, изложенная в документе, максимально сказочная. Он написан от имени императора Константина. Тот благодарит епископа Рима Сильвестра за многочисленные чудеса, которые он сотворил. В частности, самого Константина Великого Папа якобы исцелил от проказы. В начале императору языческие жрецы предлагали искупаться в крови младенцев, но тот не решился убить стольких детей. Тогда во сне Константину явились апостолы Петр и Павел и рекомендовали ему найти Сильвестра, чтобы креститься и таким образом спастись от болезни. Император нашел Сильвестра, крестился и вылечился. И после того провозгласил, что епископ Рима Сильвестр обладает высшей духовной властью и является главным над всеми христианскими престолами. А впоследствии подарил Папе Латеранский дворец (нынешнюю резиденцию римских понтификов) и передал власть над западной частью Римской империи («город Рим и все провинции, места и города Италии и западных регионов»).

«Существует предположение, что ранний вариант «Дара Константина» был составлен вскоре после середины VIII века, чтобы помочь Папе Стефану II в его переговорах с Пипином Коротким, занимавшим тогда должность майордома (т.е. управляющего двором короля франков). В 754 году Папа Стефан II пересек Альпы, чтобы совершить помазание Пипина на короля, тем самым позволив семье Каролингов вытеснить старую королевскую линию Меровингов. В обмен на поддержку Стефана Пипин подарил папе земли в Италии, которые отобрали лангобарды у Византийской (Восточной Римской) империи. Также возможно, что документ возник в канцелярии непосредственного преемника Стефана Павла I. Эти земли стали Папским государством и являлись основой светской власти папства в течение 11 веков», — пишет англоязычная Википедия.

Что касается реальной биографии и деяний Сильвестра I, то на самом деле о них мало что известно. Он был Папой больше 20 лет – до 335-го. В его времена состоялось два церковных собора – Арелатский и Первый Никейский. Также при этом Папе построили первую церковь над могилой апостола Петра в Риме (сейчас там Собор святого Петра). Он канонизирован и является святым как для Католической, так и для Православной церкви. Православные чтят память святителя Сильвестра 2 января, католики – 31 декабря.

31 января 1734 года российская императрица Анна Иоанновна издала тайный указ «О браках малороссов». Подробнее.

31 января 1865 года Конгресс США принял 13-ю поправку к конституции, запрещавшую рабство.

31 января 1893 года зарегистрирована торговая марка «Coca-Cola». На тот момент напиток с этим названием уже несколько лет был в продаже. Подробнее.

31 января 1911 года родилась Ванга (Вангелия Гуштерова) – знаменитая болгарская провидица, имя которой впоследствии стало нарицательным. Подробнее.

31 января 1943 года сдался в плен советским войскам генерал-фельдмаршал, командующий 6-й армией Вермахта Фридрих Паулюс. Подробнее.

31 января 1950 года президент США Гарри Трумэн публично заявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы. Подробнее.

31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС, завершив так называемый «Brexit». Выход из ЕС стал следствием откровенно неожиданного результата голосования на национальном референдуме, который провели 23 июня 2016 года.

Церковный праздник 31 января

31 января чтят память бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Подробнее.

Народные приметы

Если пламя в печи яркое, будут холода.

Также к морозам: крик воронов и утепление гнезд воробьями.

Что нельзя делать 31 января

Желательно не покидать дом.

Нельзя оставлять без внимания открытый огонь.

Нельзя ссориться.