Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:45
Ракетами вдарили росіяни по передмістю та Салтівському району Харкова
Після опівночі 4 лютого в Харкові пролунали вибухи. Перед цим моніторингові канали попереджали про ракети в напрямку міста, Повітряні сили ЗСУ – про швидкісну ціль.
“Прильоти” підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив: був ракетний удар – по передмістю та Салтівському району Харкова.
Його наслідки ще встановлюють. На місце виїхали екстрені служби.
4 Лютого 2026 в 00:49