Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами

Події 00:49   04.02.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:45

Ракетами вдарили росіяни по передмістю та Салтівському району Харкова

Після опівночі 4 лютого в Харкові пролунали вибухи. Перед цим моніторингові канали попереджали про ракети в напрямку міста, Повітряні сили ЗСУ – про швидкісну ціль.

“Прильоти” підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив: був ракетний удар – по передмістю та Салтівському району Харкова.

Його наслідки ще встановлюють. На місце виїхали екстрені служби.

Читайте також: Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого

Автор: Оксана Горун
