Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами

Происшествия 00:49   04.02.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:45

Ракетами ударили россияне по пригороду и Салтовскому району Харькова

После полуночи 4 февраля в Харькове раздались взрывы. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о ракетах в направлении города, Воздушные силы ВСУ — о скоростной цели.

«Прилеты» подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: был ракетный удар — по пригороду и Салтовскому району Харькова.

Его последствия еще устанавливают. На место выехали экстренные службы.

Читайте также: Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля

Автор: Оксана Горун
