Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:45
Ракетами ударили россияне по пригороду и Салтовскому району Харькова
После полуночи 4 февраля в Харькове раздались взрывы. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о ракетах в направлении города, Воздушные силы ВСУ — о скоростной цели.
«Прилеты» подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: был ракетный удар — по пригороду и Салтовскому району Харькова.
Его последствия еще устанавливают. На место выехали экстренные службы.
