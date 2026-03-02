Зросла влучність ППО Харкова, безвісти зникла «швидка» – підсумки 2 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні події 2 березня.

«Відпрацювали на відмінно», – так висловився мер Харкова Ігор Терехов про роботу військових, які захищають небо над містом. Міський голова в етері нацмарафону говорив про влучні постріли ППО в неділю, 1 березня. Проте і в понеділок чимало російських дронів знищували в небі. На думку Терехова, росіяни знову змінили тактику атак на Харків. Вони відправляють дрони не масовано в одну локацію. А один за одним у різні райони. Але в постійному режимі. Тож вибухи над Харковом лунали майже безперервно. Моніторингові канали інформували про підриви в небі. Один підтверджений «приліт» по місту таки був. БпЛА врізався у балкон на восьмому поверсі житлової багатоповерхівки. Станом на 17 годину було відомо про двох постраждалих. Це дівчинка 10 років та 80-річна жінка. Обидві пережили сильний стрес.

Підсумки зими на фронті підбив Головком ЗСУ Олександр Сирський. Він констатував, що Сили оборони за три місяці ліквідували більше російських солдатів, ніж ворог зміг залучити до своїх лав. Також у лютому СОУ змогли відновити контроль над більшою територією, ніж та, яку захопив противник. Окремо Сирський зупинився на ситуації в Куп’янську. Наголосив, що контроль над містом захисники тільки посилюють. А «поголів’я» російських диверсантів скорочується.

Подробиці пошукової операції, яку провів полк поліції особливого призначення, повідомили комунікаційники ГУНП. Отримавши повідомлення про зникнення екіпажу «швидкої» на трасі Шевченкове – Куп’янськ, поліціянти підняли в повітря дрони. Ті виявили автівку медиків зі слідами ураження FPV. Але людей на місці не було. Пошуки пішки нічого не дали. Згодом з повітря виявили медиків – у глибині лісу. Там вони переховувалися від російських атак. Українські БпЛА допомогли бригаді дістатися безпечного місця. Згодом евакуювали також постраждалу автівку.

Латати дороги розпочали на Харківщині. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила: з ямами вже борються на окружній Харкова та Київській трасі. Понад 1000 кв. м покриття вже заліпили асфальтобетоном. Наразі працюють кілька бригад. Їхнє завдання – усунути пошкодження, що є найбільш небезпечними для дорожнього руху. Більш масштабні роботи обіцяють розпочати з 15 березня. Тоді покриття будуть оновлювати окремими відрізками. Одним із пріоритетних напрямків стануть ділянки в районі Жихоря.

МГ “Об’єктив” також повідомляли 2 березня: