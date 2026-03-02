Live

Выросла точность ПВО Харькова, без вести пропала «скорая» — итоги 2 марта

Оригинально 23:00   02.03.2026
Оксана Якушко
Выросла точность ПВО Харькова, без вести пропала «скорая» — итоги 2 марта

МГ «Объектив» напоминает главные события 2 марта.

«На отлично» – Терехов оценил работу ПВО Харькова

«Отработали с отличием», — так выразился мэр Харькова Игорь Терехов о работе военных, защищающих небо над городом. Городской голова в эфире нацмарафона говорил о метких выстрелах ПВО в воскресенье, 1 марта. Однако и в понедельник немало русских дронов уничтожали в небе. По мнению Терехова, россияне снова изменили тактику атак на Харьков. Они отправляют дроны не массированно в одну локацию. А один за другим в разные районы. Но в неизменном режиме. Так что взрывы над Харьковом раздавались почти непрерывно. Мониторинговые каналы информировали о взрывах в небе. Один подтвержденный «прилет» по городу был. БпЛА врезался в балкон на восьмом этаже жилой многоэтажки. По состоянию на 17 часов было известно о двух пострадавших. Это девочка 10 лет и 80-летняя женщина. Обе испытали сильный стресс.

СОУ только усиливают контроль над Купянском — Сырский

Итоги зимы на фронте подвел Главком ВСУ Александр Сырский. Он констатировал, что Силы обороны за три месяца ликвидировали больше российских солдат, чем враг смог привлечь в свои ряды. Также в феврале СОУ смогли восстановить контроль над большей территорией, чем та, что захватил противник. Отдельно Сырский остановился на ситуации в Купянске. Он подчеркнул, что контроль над городом защитники только усиливают. А поголовье российских диверсантов сокращается.

Бригада «скорой» пропала без вести на Харьковщине

Подробности поисковой операции, проведенной полком полиции особого назначения, сообщили коммуникационщики ГУНП. Получив сообщение, что исчез экипаж скорой на трассе Шевченково – Купянск, полицейские подняли в воздух дроны. Те обнаружили автомобиль медиков со следами поражения FPV. Но людей в нем не было. Поиски пешком ничего не дали. Впоследствии с воздуха обнаружили медиков – в глубине леса. Там они скрывались от российских атак. Украинские БпЛА помогли бригаде добраться до безопасного места. Впоследствии эвакуировали также пострадавший автомобиль.

Латать дороги начали на Харьковщине

Латать дороги начали на Харьковщине. Служба обновления и развития инфраструктуры сообщила: с ямами уже борются на окружной Харькове и Киевской трассе. Более 1000 кв. м покрытие уже залепили асфальтобетоном. В настоящее время работают несколько бригад. Их задача – устранить повреждения, наиболее опасные для дорожного движения. Более масштабные работы обещают начать с 15 марта. Тогда покрытия будут обновляться отдельными отрезками. Одним из приоритетных направлений станут участки в районе Жихоря.

МГ «Объектив» также сообщали 2 марта: 

  1. Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине
  2. В выходные был ажиотаж: как долго еще будет работать каток в Харькове (видео)
  3. Какое энергооборудование можно прятать под землю, объяснил эксперт из Харькова
Автор: Оксана Якушко
