Сьогодні 12 березня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – День організації домашнього офісу та Міжнародний день шкільного харчування. 12 березня 1169 року Київ розорили «перші російські загарбники». У 1633-му польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі. У 1863-му народився вчений Володимир Вернадський. У 1913-му заснували столицю Австралії місто Канберра. У 1930-му Махатма Ґанді вирушив у Соляний похід. У 1940-му закінчилася радянсько-фінська (Зимова) війна. У 2000-му Папа Римський Іван Павло II публічно попросив вибачення за гріхи Католицької церкви перед людством.

Свята та пам’ятні дати 12 березня

12 березня – Всесвітній день боротьби із кіберцензурою.

Другий четвер березня – це Міжнародний день шкільного харчування та Всесвітній день нирки.

Також сьогодні: День організації домашнього офісу, День Сонця-Землі, Всесвітній день ананаса.

12 березня в історії

12 березня 1169 року відбулося розграбування Києва військами напівполовецького князя Андрія Боголюбського та його союзників – коаліції північноруських князів. Докладніше.

12 березня 1633 року новообраний польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським та всієї Русі. Докладніше.

12 березня 1863 року народився вчений Володимир Вернадський. Докладніше.

12 березня 1913 року заснували столицю Австралії місто Канберра. Докладніше.

12 березня 1930 року Магатма Ґанді разом з однодумцями вирушив до Соляного походу. Докладніше.

12 березня 1940 року підписанням Московської мирної угоди закінчилася радянсько-фінська (або Зимова) війна. Докладніше.

12 березня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Кубою.

12 березня 2000 року Папа Римський Іван Павло II публічно попросив вибачення за гріхи Католицької Церкви перед людством. Докладніше.

12 березня 2003 року померла Ярослава Стецько (Анна-Євгенія Музика) – українська політикиня та депутатка Верховної Ради трьох скликань. Детальніше.

Церковне свято 12 березня

12 березня вшановують пам’ять преподобного Феофана сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже цвітуть проліски – настав час орати землю.

Якщо на вербі з’явилися листочки, то можна сіяти ранні овочі та зелень.

Якщо день безхмарний, і сонце сильно гріє, то березень буде теплим.

Що не можна робити 12 березня

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна буйно поводитися в дорозі: лаятися, співати тощо.