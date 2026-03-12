Live

Сегодня 12 марта 2026: какой праздник и день в истории

Оксана Горун
Сегодня – День организации домашнего офиса и Международный день школьного питания. 12 марта 1169 года Киев разорили «первые российские захватчики». В 1633-м польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси. В 1863-м родился ученый Владимир Вернадский. В 1913-м основали столицу Австралии город Канберра. В 1930-м Махатма Ганди отправился в Соляной поход. В 1940-м окончилась советско-финская (Зимняя) война. В 2000-м Папа Римский Иоанн Павел II публично извинился за грехи Католической церкви перед человечеством.

Праздники и памятные даты 12 марта

12 марта – Всемирный день борьбы с киберцензурой.

Второй четверг марта – это Международный день школьного питания и Всемирный день почки.

Также сегодня: День организации домашнего офиса, День Солнца-Земли, Всемирный день ананаса.

12 марта в истории

12 марта 1169 года произошло разграбление Киева войсками полуполовецкого князя Андрея Боголюбского и его союзников — коалиции северо-руских князей.  Подробнее.

12 марта 1633 года новоизбранный польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси. Подробнее.

12 марта 1863 года родился ученый Владимир Вернадский. Подробнее.

12 марта 1913 года основали столицу Австралии город Канберра. Подробнее.

12 марта 1930 года Махатма Ганди вместе с единомышленниками отправился в Соляной поход. Подробнее.

12 марта 1940 года подписанием Московского мирного соглашения закончилась советско-финская (или Зимняя) война. Подробнее.

Зимняя война
Финские пулеметчики во время советско-финской войны. Фото: finna.fi

12 марта 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Кубой.

12 марта 2000 года Папа Римский Иоанн Павел ІІ публично извинился за грехи Католической Церкви перед человечеством. Подробнее.

12 марта 2003 года умерла Ярослава Стецько (Анна-Евгения Музыка) – украинская политика и депутат Верховной Рады трех созывов. Подробнее. 

Церковный праздник 12 марта

12 марта чтят память преподобного Феофана исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если уже цветут пролески – пора пахать землю.

Если на вербе появились листики, то можно сеять ранние овощи и зелень.

Если день безоблачный и солнце сильно греет, то март будет теплым.

Что нельзя делать 12 марта

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя буйно вести себя в дороге: ругаться, петь и т.д.

