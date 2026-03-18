Сьогодні 18 березня 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 18 березня

18 березня – Всесвітній день перероблення.

Також сьогодні: День “Прости своїх батьків”.

18 березня в історії

18 березня 37 року римський сенат проголосив імператором Гая Цезаря Августа Германіка, відомого світу за його прізвиськом – Калігула. Це сталося за два дні після смерті попередника – імператора Тиберія. Калігула був молодшим із трьох синів племінника покійного імператора – Германіка. Цей претендент ніколи не успадкував би владу, якби не запекла боротьба імператора проти сім’ї Германіка. Той був не лише племінником Тиберія, а і його офіційним спадкоємцем. За наявності рідного сина Тиберій за наказом свого попередника імператора Октавіана Августа усиновив Германіка та йому мусив передати владу. Але Германік помер від отруєння за дуже підозрілих обставин. Миттєво виникли версії, що “замовив” Германіка особисто імператор, щоб усунути конкурента – і для себе, і для свого сина. Однак жодних реальних доказів причетності Тиберія до смерті його головного спадкоємця немає. Усе ж таки подальші події лише підтверджують версію, що імператор хотів розчистити дорогу своєму рідному синові. Адже двох старших синів Германіка послідовно звинуватили в зраді, заарештували та заморили до смерті (одного на засланні, іншого у в’язниці). Вижив лише наймолодший – Калігула.

Не відомо, яка б на нього чекала доля, але рідний син імператора Друз помер (ймовірно, був отруєний), тож спадкоємців у Тиберія залишилося тільки двоє – рідний онук Гемелл та онучатий племінник Калігула (формально – теж онук, адже Германіка Тиберій усиновив). У заповіті Тиберій своє майно розділив порівну між Калігулою та Гемеллом. Тому є версії, що він планував зробити молодих чоловіків співправителями. Однак цього не сталося. Коли у 37 році Тиберій помер, Калігулу швидко проголосили імператором. Його правління починалося майже демократично – з поважного ставлення до сенату, показового знищення стосів доносів та усиновлення Гемелла. Але надалі Калігула переніс важку хворобу й опинився у вирі інтриг власної родини, що поступово перетворило його з імператора, що подав надії, на справжнього тирана.

18 березня 1839 року китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум. Це призвело до Першої опіумної війни. Детальніше.

18 березня 1871 року владу в столиці Франції захопила Паризька комуна. Докладніше.

18 березня 1890 року під тиском останнього німецького імператора Вільгельма II заяву про відставку написав “залізний канцлер” – Отто фон Бісмарк. Докладніше.

18 березня 1913 року у Львові створили військове товариство “Січові стрільці”. Докладніше.

18 березня 1921 року Польща підписала з РСФРР та УСРР Ризький мир. Докладніше.

18 березня 1965 року відбувся перший вихід людини у відкритий космос. Докладніше.

18 березня 2014 року російський президент Путін підписав зі зрадниками Аксьоновим та Костянтиновим так званий “Договір про прийняття Криму до складу Росії”. Докладніше.

Церковне свято

18 березня християни вшановують пам’ять святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 18 березня тепло та сонячно, то весна буде ранньою та теплою.

Якщо ж дощ чи сніг, то весна буде пізньою.

Що не можна робити 18 березня

Не варто важко працювати на городі та в саду 18 березня.

День не підходить для гучних свят і розваг.