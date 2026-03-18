Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   18.03.2026
Оксана Горун
18 марта 37 года римский сенат провозгласил императором Гая Цезаря Августа Германика, более известного мира по своему прозвищу – Калигула. В 1839-м китайский император принял решение, приведшее к Первой опиумной войне. В 1871-м власть в столице Франции захватила Парижская коммуна. В 1890-м в отставку ушел «железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк. В 1913-м во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». В 1921-м заключили Рижский мир, который завершил Польско-советскую войну и установил границу, разделив Украину. В 1965-м состоялся первый выход человека в открытый космос. В 2014-м Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России».

Праздники и памятные даты 18 марта

18 марта – Всемирный день переработки.

Также сегодня: День «Прости своих родителей».

18 марта в истории

18 марта 37 года римский сенат провозгласил императором Гая Цезаря Августа Германика, более известного миру по своему прозвищу – Калигула. Это произошло через два дня после смерти предшественника – императора Тиберия. Калигула был младшим из трех сыновей племянника покойного императора – Германика. Этот претендент никогда не унаследовал бы власть, если бы не ожесточенная борьба императора против семьи Германика. Тот был не только племянником Тиберия, но и его официальным наследником. При наличии родного сына Тиберий по приказу своего предшественника императора Октавиана Августа усыновил Германика и ему должен был передать власть. Но Германик умер от отравления при очень подозрительных обстоятельствах. Мгновенно возникли версии, что «заказал» Германика лично император, чтобы убрать конкурента – и для себя, и для своего сына. Однако никаких реальных доказательств причастности Тиберия к смерти его главного наследника нет. Все же дальнейшие события лишь подтверждают версию, что император хотел расчистить дорогу своему родному сыну. Ведь двоих старших сыновей Германика последовательно обвинили в измене, арестовали и заморили до смерти (одного в ссылке, другого в тюрьме). Выжил только самый молодой – Калигула.

Римский император Гай Калигула
Калигула. Новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген. Фото: Louis le Grand

Не известно, какая бы его ждала судьба, но родной сын императора Друз умер (вероятно, был отравлен), так что наследников у Тиберия осталось только двое – родной внук Гемелл и внучатый племянник Калигула (формально – тоже внук, ведь Германика Тиберий усыновил). В завещании Тиберий свое имущество разделил поровну между Калигулой и Гемеллом. Поэтому есть версии, что он планировал сделать молодых мужчик соправителями. Однако этого не произошло. Когда в 37 году Тиберий умер, Калигулу быстро провозгласили императором. Его правление начиналось почти демократически – с уважительного отношения к сенату, показательного уничтожения стопок доносов и усыновления Гемелла. Но в дальнейшем Калигула перенес тяжелую болезнь и оказался в водовороте интриг собственной семьи, что постепенно превратило его из подавшего надежды императора в настоящего тирана.

18 марта 1839 года китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. Это привело к Первой опиумной войне. Подробнее.

18 марта 1871 года власть в столице Франции захватила Парижская коммуна. Подробнее.

Парижская коммуна
Баррикада Парижской коммуны, 18 марта 1871 года. Фото из коллекции Musée Carnavalet

18 марта 1890 года под давлением последнего немецкого императора Вильгельма II заявление об отставке написал «железный канцлер» — Отто фон Бисмарк. Подробнее.

18 марта 1913 года во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». Подробнее.

18 марта 1921 года Польша подписала с РСФСР и УССР Рижский мир. Подробнее.

18 марта 1965 года состоялся первый выход человека в открытый космос. Подробнее.

18 марта 2014 года российский президент Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России». Подробнее.

Церковный праздник

18 марта христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 марта тепло и солнечно, то весна будет ранней и теплой.

Если же идет дождь или снег, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 18 марта

Не следует тяжело работать в огороде и саду 18 марта.

День не подходит для громких праздников и развлечений.

Автор: Оксана Горун
Небольшие осадки и туман. Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области
Новости Харькова — главное 17 марта: что с ценами, приговор наводчику
Двое раненых: FPV-дрон ударил по магазину в Харьковской области
Россиянин в Харькове продавал бегство; удар по скорой — итоги 17 марта
Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса
Наводил удары по Харькову: безработный горожанин проведет в тюрьме 15 лет
