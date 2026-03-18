Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории

18 марта 37 года римский сенат провозгласил императором Гая Цезаря Августа Германика, более известного мира по своему прозвищу – Калигула. В 1839-м китайский император принял решение, приведшее к Первой опиумной войне. В 1871-м власть в столице Франции захватила Парижская коммуна. В 1890-м в отставку ушел «железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк. В 1913-м во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». В 1921-м заключили Рижский мир, который завершил Польско-советскую войну и установил границу, разделив Украину. В 1965-м состоялся первый выход человека в открытый космос. В 2014-м Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России».

Праздники и памятные даты 18 марта

18 марта – Всемирный день переработки.

Также сегодня: День «Прости своих родителей».

18 марта в истории

18 марта 37 года римский сенат провозгласил императором Гая Цезаря Августа Германика, более известного миру по своему прозвищу – Калигула. Это произошло через два дня после смерти предшественника – императора Тиберия. Калигула был младшим из трех сыновей племянника покойного императора – Германика. Этот претендент никогда не унаследовал бы власть, если бы не ожесточенная борьба императора против семьи Германика. Тот был не только племянником Тиберия, но и его официальным наследником. При наличии родного сына Тиберий по приказу своего предшественника императора Октавиана Августа усыновил Германика и ему должен был передать власть. Но Германик умер от отравления при очень подозрительных обстоятельствах. Мгновенно возникли версии, что «заказал» Германика лично император, чтобы убрать конкурента – и для себя, и для своего сына. Однако никаких реальных доказательств причастности Тиберия к смерти его главного наследника нет. Все же дальнейшие события лишь подтверждают версию, что император хотел расчистить дорогу своему родному сыну. Ведь двоих старших сыновей Германика последовательно обвинили в измене, арестовали и заморили до смерти (одного в ссылке, другого в тюрьме). Выжил только самый молодой – Калигула.

Не известно, какая бы его ждала судьба, но родной сын императора Друз умер (вероятно, был отравлен), так что наследников у Тиберия осталось только двое – родной внук Гемелл и внучатый племянник Калигула (формально – тоже внук, ведь Германика Тиберий усыновил). В завещании Тиберий свое имущество разделил поровну между Калигулой и Гемеллом. Поэтому есть версии, что он планировал сделать молодых мужчик соправителями. Однако этого не произошло. Когда в 37 году Тиберий умер, Калигулу быстро провозгласили императором. Его правление начиналось почти демократически – с уважительного отношения к сенату, показательного уничтожения стопок доносов и усыновления Гемелла. Но в дальнейшем Калигула перенес тяжелую болезнь и оказался в водовороте интриг собственной семьи, что постепенно превратило его из подавшего надежды императора в настоящего тирана.

18 марта 1839 года китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. Это привело к Первой опиумной войне. Подробнее.

18 марта 1871 года власть в столице Франции захватила Парижская коммуна. Подробнее.

18 марта 1890 года под давлением последнего немецкого императора Вильгельма II заявление об отставке написал «железный канцлер» — Отто фон Бисмарк. Подробнее.

18 марта 1913 года во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». Подробнее.

18 марта 1921 года Польша подписала с РСФСР и УССР Рижский мир. Подробнее.

18 марта 1965 года состоялся первый выход человека в открытый космос. Подробнее.

18 марта 2014 года российский президент Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России». Подробнее.

Церковный праздник

18 марта христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 марта тепло и солнечно, то весна будет ранней и теплой.

Если же идет дождь или снег, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 18 марта

Не следует тяжело работать в огороде и саду 18 марта.

День не подходит для громких праздников и развлечений.