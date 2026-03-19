У Харкові визначилися з канікулами; справа ДТП із суддею – підсумки 19 березня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 19 березня.
Слідство у справі ДТП з суддею в Харкові завершили
Завершили слідство у справі про ДТП із суддею в Харкові. Керівник обласної прокуратури Юрій Папуша затвердив обвинувальний акт. Надалі справу розглядатиме Новобаварський районний суд. Тяжка аварія сталася в Харкові в грудні минулого року. На пішохідному переході на вулиці Дудинської водійка «Хюндай акцент», суддя Валківського райсуду Алла Токмакова, збила двох дівчат. Обидві отримали тяжкі травми та опинилися в реанімації14-річна Кароліна досі без свідомості. Її 13-річна подружка Оля прийшла до тями в січні. Зараз вона проходить реабілітацію, яка буде тривалою. Перед початком судового процесу прокурори акцентували: всі експертизи підтвердили, що водійка мала технічну можливість уникнути наїзду на дітей. Не виявили жодних перешкод чи несправностей автівки, які б завадили зупинці. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченій, – вісім років за ґратами.
ЗС РФ атакували на півночі від Харкова – вперше за тривалий час
Російська армія атакувала вздовж кордону на півночі від Харкова. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ. За минулу добу в регіоні зафіксували 24 бої. У тому числі ворог намагався прориватися до Ветеринарного, що поруч із Козачою Лопанню, та Зеленого – на сході від Липців. Протягом тривалого часу спроб наступати в цих локаціях не було.
Ранні овочі подорожчали на 10-20 % за рік
Ціни на ранні овочі промоніторив департамент споживчого ринку мерії Харкова. Дослідження показало, що, порівняно з березнем минулого року, ціни зросли на 10-20%. Так, молоду картоплю в Харкові продають по 60-90 грн за кілограм, ранню капусту – по 80-110 грн, редис – по 110-160 грн.
Літні канікули в Харкові будуть повноцінними
Літні канікули в харківських школярів будуть повноцінними. Відпочиватимуть три місяці, починаючи з 1 червня. Це підтвердила сьогодні на брифінгу директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. Подовжувати навчальний рік у місті не планують. Позбавляти дітей канікул – це неправильно, вважає Деменко. Адже вони не винні, що через війну мають прогалини в навчанні. Тож замість карати школярів їх треба підтримати. При цьому бажаючим надолужити освітні втрати запропонують зробити це влітку. Підземні освітні локації працюватимуть і в червні, і в липні. Це буде «неурочна система». Чи ходити туди їхнім дітям, вирішать батьки.
Мати заявила на 20-річну доньку в поліцію
На дочку в поліцію заявила 40-річна жителька Харкова. За словами матері, її 20-річна донька погрожувала фізичною розправою молодшому братові. Про родинні «розбірки» повідомив відділ комунікації ГУНП. Поліціянти склали на «злу сестру» адміністративний протокол та винесли їй припис, заборонивши певний час контактувати з братом.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 23:07;