В Харькове определились с каникулами летом; дело ДТП с судьей – итоги 19 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 марта.

Завершили следствие по делу о ДТП с судьей в Харькове. Руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша утвердил обвинительный акт. В дальнейшем дело будет рассматривать Новобаварский районный суд. Тяжелая авария произошла в Харькове в декабре прошлого года. На пешеходном переходе на улице Дудинской водитель «Хюндай акцент» — судья Валковского райсуда Алла Токмакова сбила двух девушек. Обе получили тяжелые травмы и оказались в реанимации 14-летняя Каролина до сих пор без сознания. Ее 13-летняя подружка Оля пришла в себя в январе. Сейчас она проходит реабилитацию, которая будет продолжительной. Перед началом судебного процесса прокуроры акцентировали: все экспертизы подтвердили, что водитель имела техническую возможность избежать наезда на детей. Не выявили никаких препятствий или неисправностей автомобиля, которые помешали бы остановиться. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, — восемь лет за решеткой.

Российская армия атаковала вдоль границы к северу от Харькова. Об этом свидетельствует сводка Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 24 боя. В том числе враг пытался прорываться к Ветеринарному, что рядом с Казачьей Лопанью, и Зеленому – к востоку от Липцев. В течение длительного времени попыток наступать в этих локациях не было.

Цены на ранние овощи промониторил департамент потребительского рынка мэрии Харькова. Исследование показало, что по сравнению с мартом прошлого года цены выросли на 10-20%. Так, молодой картофель в Харькове продают по 60-90 грн за килограмм, раннюю капусту – по 80-110 грн, редис – по 110-160 грн.

Летние каникулы у харьковских школьников будут полноценными. Будут отдыхать три месяца, начиная с 1 июня. Это подтвердила сегодня на брифинге директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. Продлевать учебный год в городе не планируют. Лишать детей каникул – это неправильно, считает Деменко. Ведь они не виноваты, что из-за войны имеют пробелы в учебе. Так что вместо того, чтобы карать школьников, их нужно поддержать. При этом желающим наверстать образовательные потери предложат это сделать летом. Подземные образовательные локации будут работать и в июне и в июле. Это будет «неурочная система». Ходить туда их детям, решат родители.

На дочь в полицию заявила 40-летняя жительница Харькова. По словам матери, ее 20-летняя дочь угрожала физической расправой младшему брату. О семейных «разборках» сообщил отдел коммуникации ГУНП. Полицейские составили на «злую сестру» административный протокол и вынесли ей предписание, запретив время контактировать с братом.

