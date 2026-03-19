Live

В Харькове определились с каникулами летом; дело ДТП с судьей – итоги 19 марта

Оригинально 23:07   19.03.2026
Оксана Якушко
МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 марта.

Следствие по делу ДТП с судьей в Харькове завершили

Завершили следствие по делу о ДТП с судьей в Харькове. Руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша утвердил обвинительный акт. В дальнейшем дело будет рассматривать Новобаварский районный суд. Тяжелая авария произошла в Харькове в декабре прошлого года. На пешеходном переходе на улице Дудинской водитель «Хюндай акцент» — судья Валковского райсуда Алла Токмакова сбила двух девушек. Обе получили тяжелые травмы и оказались в реанимации 14-летняя Каролина до сих пор без сознания. Ее 13-летняя подружка Оля пришла в себя в январе. Сейчас она проходит реабилитацию, которая будет продолжительной. Перед началом судебного процесса прокуроры акцентировали: все экспертизы подтвердили, что водитель имела техническую возможность избежать наезда на детей. Не выявили никаких препятствий или неисправностей автомобиля, которые помешали бы остановиться. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, — восемь лет за решеткой.

ВС РФ атаковали к северу от Харькова – впервые за длительное время

Российская армия атаковала вдоль границы к северу от Харькова. Об этом свидетельствует сводка Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 24 боя. В том числе враг пытался прорываться к Ветеринарному, что рядом с Казачьей Лопанью, и Зеленому – к востоку от Липцев. В течение длительного времени попыток наступать в этих локациях не было.

Ранние овощи подорожали на 10-20% за год

Цены на ранние овощи промониторил департамент потребительского рынка мэрии Харькова. Исследование показало, что по сравнению с мартом прошлого года цены выросли на 10-20%. Так, молодой картофель в Харькове продают по 60-90 грн за килограмм, раннюю капусту – по 80-110 грн, редис – по 110-160 грн.

Летние каникулы в Харькове будут полноценными

Летние каникулы у харьковских школьников будут полноценными. Будут отдыхать три месяца, начиная с 1 июня. Это подтвердила сегодня на брифинге директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко. Продлевать учебный год в городе не планируют. Лишать детей каникул – это неправильно, считает Деменко. Ведь они не виноваты, что из-за войны имеют пробелы в учебе. Так что вместо того, чтобы карать школьников, их нужно поддержать. При этом желающим наверстать образовательные потери предложат это сделать летом. Подземные образовательные локации будут работать и в июне и в июле. Это будет «неурочная система». Ходить туда их детям, решат родители.

Мать заявила на 20-летнюю дочь в полицию

На дочь в полицию заявила 40-летняя жительница Харькова. По словам матери, ее 20-летняя дочь угрожала физической расправой младшему брату. О семейных «разборках» сообщил отдел коммуникации ГУНП. Полицейские составили на «злую сестру» административный протокол и вынесли ей предписание, запретив время контактировать с братом.

Автор: Оксана Якушко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове определились с каникулами летом; дело ДТП с судьей – итоги 19 марта», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 23:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 марта.".