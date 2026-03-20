Сьогодні 20 березня 2026: яке свято та день в історії

20 березня 1639 року народився гетьман України Іван Мазепа. У 1815-му Наполеон повернувся до Парижа, утікши із заслання на острові Ельба. У 1854-му заснували Республіканську партію США. У 1917-му Михайла Грушевського обрали головою Української Центральної Ради. У 1921-му відбувся плебісцит у Верхній Сілезії, на якому жителі висловлювалися, громадянами якої країни хочуть бути – Німеччини чи Польщі. У 1991-му створили Національний банк України. У 2003-му війська союзників вдерлися до Іраку. У 2024-му російська армія ракетним ударом по Харкову вбила п’ятьох людей і влаштувала пожежу на 10 тисячах квадратних метрів.

Свята та пам’ятні дати 20 березня

20 березня – Міжнародний день щастя та Всесвітній день ревайлдингу (або Всесвітній день відновлення дикої природи).

Сьогодні – День весняного рівнодення та Міжнародний день астрології, який відзначають разом із рівноденням.

Також сьогодні: Всесвітній день театру для дітей та юнацтва, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини, Всесвітній день поведінкового аналізу, День бібліоманії, Всесвітній день оповідання, Всесвітній день борошна, Міжнародний день французької мови, Всесвітній день горобця, Всесвітній день жаб.

20 березня в історії

20 березня 1639 року народився гетьман України Іван Мазепа. Докладніше.

20 березня 1815 року Наполеон повернувся до Парижа, утікши з посилання на острові Ельба. Докладніше.

20 березня 1854 року заснували Республіканську партію США. Докладніше.

20 березня 1917 року українського історика Михайла Грушевського, який знаходився у Москві, заочно обрали головою Центральної Ради. Докладніше.

20 березня 1921 року відбувся плебісцит у Верхній Сілезії – один із політичних наслідків повоєнного переділу миру. Докладніше.

20 березня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон “Про банки та банківську діяльність”, яким створили Національний банк України.

20 березня 2003 року союзницькі війська під керівництвом США та Великої Британії вдерлися до Іраку. Докладніше.

20 березня 2024 року близько 13:00 російська армія завдала удару по Харкову протикорабельною ракетою Х-35. “Приліт” був по багатоповерховому будинку в Холодногірському районі, де знаходилися офіси, друкарня та цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Докладніше.

Церковне свято 20 березня

20 березня вшановують пам’ять преподобних Йоана, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Сави вбитих. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ще не весь сніг розтанув, то залишок березня буде холодним.

Якщо жайворонки вже прилетіли, то скоро потеплішає.

Якщо дме південний вітер – літо буде теплим, якщо західний – грозовим.

Що не можна робити 20 березня

Не можна багато та тяжко працювати.

Категорично не можна сваритись.

Краще не розпочинати нових справ та не планувати поїздки.