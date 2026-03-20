Сегодня 20 марта 2026: какой праздник и день в истории

20 марта 1639 года родился гетман Украины Иван Мазепа. В 1815-м Наполеон вернулся в Париж, бежав из ссылки на острове Эльба. В 1854-м основали Республиканскую партию США. В 1917-м Михаила Грушевского избрали главой Украинской Центральной Рады. В 1921-м состоялся плебисцит в Верхней Силезии, на котором жители высказывались, гражданами какой страны хотят быть – Германии или Польши. В 1991-м создали Национальный банк Украины. В 2003-м войска союзников ворвались в Ирак. В 2024-м российская армия ракетным ударом по Харькову убила пять человек и устроила пожар на 10 тысячах квадратных метров.

Праздники и памятные даты 20 марта

20 марта – Международный день счастья и Всемирный день ревайлдинга (или Всемирный день восстановления дикой природы).

Сегодня – День весеннего равноденствия и Международный день астрологии, который отмечают вместе с равноденствием.

Также сегодня: Всемирный день театра для детей и юношества, Всемирный день здоровья полости рта, Всемирный день поведенческого анализа, День библиомании, Всемирный день рассказа, Всемирный день муки, Международный день французского языка, Всемирный день воробья, Всемирный день лягушек.

20 марта в истории

20 марта 1639 года родился гетман Украины Иван Мазепа. Подробнее.

20 марта 1815 года Наполеон вернулся в Париж, бежав из ссылки на острове Эльба. Подробнее.

20 марта 1854 года основали Республиканскую партию США. Подробнее.

20 марта 1917 года находившегося в Москве украинского историка Михаила Грушевского заочно избрали главой Центральной Рады. Подробнее.

20 марта 1921 года состоялся плебисцит в Верхней Силезии – одно из политических последствий послевоенного передела мира. Подробнее.

20 марта 1991 года Верховная Рада УССР приняла закон «О банках и банковской деятельности», которым создали Национальный банк Украины.

20 марта 2003 года союзнические войска под руководством США и Великобритании вторглись в Ирак. Подробнее.

20 марта 2024 года около 13:00 российская армия нанесла удар по Харькову противокорабельной ракетой Х-35. «Прилет» был по многоэтажному зданию в Холодногорском районе, где находились офисы, типография и цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Подробнее.

Церковный праздник 20 марта

20 марта чтят память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, в обители святого Саввы убитых. Подробнее.

Народные приметы

Если еще не весь снег растаял, остаток марта будет холодным.

Если жаворонки уже прилетели, то скоро потеплеет.

Если дует южный ветер – лето будет теплым, если западный – грозовым.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя много и тяжело работать.

Категорически нельзя ссориться.

Лучше не начинать новых дел и не планировать поездки.