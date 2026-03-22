Новини Харкова — головне за 22 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:23

Протягом ночі у Харкові один раз оголошували повітряну тривогу

Сигнал про небезпеку пролунав о 04:17 та тривав до 07:07. Місту загрожували ударні БпЛА.

В області перше попередження про безпілотники з’явилося о 02:55 — тоді вони йшли через регіон курсом на Полтавщину. О 04:14 Повітряні сили повідомили про БпЛА на півночі Харківщини курсом на Золочів. О 05:53 зафіксували безпілотник курсом безпосередньо на Харків. Ні мер Ігор Терехов, ні начальник ХОВА Олег Синєгубов про “прильоти” не інформували. Також у телеграм-каналах не повідомляли про вибухи у Харкові.