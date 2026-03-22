Live

Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь

Происшествия 07:25   22.03.2026
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:23

В течение ночи в Харькове один раз объявили воздушную тревогу

Сигнал об опасности прозвучал в 04:17 и длился до 07:07. Городу угрожали ударные БпЛА.

В области первое предупреждение о беспилотниках появилось в 02:55 — тогда они следовали через регион курсом на Полтавщину. В 04:14 Воздушные силы сообщили о БпЛА на севере Харьковщины курсом на Золочев. В 05:53 зафиксировали беспилотник курсом непосредственно на Харьков. Ни мэр Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о «прилетах» не информировали. Также в Telegram-каналах не сообщали о взрывах в Харькове.

Автор: Елена Нагорная
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
22.03.2026, 06:00
Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 22 марта
Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 22 марта
21.03.2026, 20:01
Новости Харькова — главное 21 марта: удар по Изюму, фронт, подорвался мужчина
Новости Харькова — главное 21 марта: удар по Изюму, фронт, подорвался мужчина
21.03.2026, 21:35
Харьков – без «Интерсити», РФ убивает медиков: обзор фронта (видео)
Харьков – без «Интерсити», РФ убивает медиков: обзор фронта (видео)
21.03.2026, 19:01
Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь
22.03.2026, 07:25

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 07:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".