Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь

07:23

В течение ночи в Харькове один раз объявили воздушную тревогу

Сигнал об опасности прозвучал в 04:17 и длился до 07:07. Городу угрожали ударные БпЛА.

В области первое предупреждение о беспилотниках появилось в 02:55 — тогда они следовали через регион курсом на Полтавщину. В 04:14 Воздушные силы сообщили о БпЛА на севере Харьковщины курсом на Золочев. В 05:53 зафиксировали беспилотник курсом непосредственно на Харьков. Ни мэр Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о «прилетах» не информировали. Также в Telegram-каналах не сообщали о взрывах в Харькове.