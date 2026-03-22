Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:23
В течение ночи в Харькове один раз объявили воздушную тревогу
Сигнал об опасности прозвучал в 04:17 и длился до 07:07. Городу угрожали ударные БпЛА.
В области первое предупреждение о беспилотниках появилось в 02:55 — тогда они следовали через регион курсом на Полтавщину. В 04:14 Воздушные силы сообщили о БпЛА на севере Харьковщины курсом на Золочев. В 05:53 зафиксировали беспилотник курсом непосредственно на Харьков. Ни мэр Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о «прилетах» не информировали. Также в Telegram-каналах не сообщали о взрывах в Харькове.
Популярно
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 22 марта: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 07:25;