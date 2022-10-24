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Путінізму конче потрібний саме цей градус гидоти – Невзоров про Красовського

Політика 10:55   24.10.2022
Олександр Невзоров
російський журналіст
Путінізму конче потрібний саме цей градус гидоти – Невзоров про Красовського

Цінність Красовського, який став зразком путінського нацизму, незрівнянна. Путінізму конче потрібний саме цей градус гидоти. Він ідеально “заходить” фашиствуючій російській черні. Тож режим його не здасть.

Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: ;
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Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст, ексдепутат держдуми РФ

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 10:55;

  • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст, ексдепутат держдуми РФ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путінізму конче потрібний саме цей градус гидоти – Невзоров про Красовського".