Путінізму конче потрібний саме цей градус гидоти – Невзоров про Красовського
Цінність Красовського, який став зразком путінського нацизму, незрівнянна. Путінізму конче потрібний саме цей градус гидоти. Він ідеально “заходить” фашиствуючій російській черні. Тож режим його не здасть.Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Невзоров; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 10:55;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст, ексдепутат держдуми РФ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путінізму конче потрібний саме цей градус гидоти – Невзоров про Красовського".