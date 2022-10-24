Путинизму позарез нужен именно этот градус мерзости — Невзоров про Красовского
Ценность Красовского, который стал эталоном путинского нацизма несравненна. Путинизму позарез нужен именно этот градус мерзости. Он идеально «заходит» фашиствующей российской черни. Так что режим его не сдаст.Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Невзоров; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 10:55;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист, экс-депутат госдумы РФ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путинизму позарез нужен именно этот градус мерзости — Невзоров про Красовского".