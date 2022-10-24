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Путинизму позарез нужен именно этот градус мерзости — Невзоров про Красовского

Мир 10:55   24.10.2022
Александр Невзоров
российский журналист
Путинизму позарез нужен именно этот градус мерзости — Невзоров про Красовского

Ценность Красовского, который стал эталоном путинского нацизма несравненна. Путинизму позарез нужен именно этот градус мерзости. Он идеально «заходит» фашиствующей российской черни. Так что режим его не сдаст.

Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: ;
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Автор: Александр Невзоров, российский журналист, экс-депутат госдумы РФ

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 10:55;

  • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист, экс-депутат госдумы РФ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путинизму позарез нужен именно этот градус мерзости — Невзоров про Красовского".