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Фурса “оцінив хитрість” Маска, який повернув Трампа до твіттера

Політика 00:04   23.11.2022
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Фурса “оцінив хитрість” Маска, який повернув Трампа до твіттера

Ілон Маск, видатний геній сучасності, спочатку купує “Твіттер”, який для нього як валіза без ручки, й усі кажуть, що він купує його тільки для того, щоб повернути Трампа й допомогти тому виграти вибори. А потім повертає Трампа… Маск провів нашвидкуруч свій “референдум” і розбанив Трампа. Це геніальна комбінація. Ніхто нічого не зрозумів. Складний план.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 00:04;

    • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ілон Маск, видатний геній сучасності, спочатку купує “Твіттер”, який для нього як валіза без ручки, й усі кажуть, що він…".