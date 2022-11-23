Фурса “оцінив хитрість” Маска, який повернув Трампа до твіттера

Ілон Маск, видатний геній сучасності, спочатку купує “Твіттер”, який для нього як валіза без ручки, й усі кажуть, що він купує його тільки для того, щоб повернути Трампа й допомогти тому виграти вибори. А потім повертає Трампа… Маск провів нашвидкуруч свій “референдум” і розбанив Трампа. Це геніальна комбінація. Ніхто нічого не зрозумів. Складний план.