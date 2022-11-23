Фурса “оцінив хитрість” Маска, який повернув Трампа до твіттера
Ілон Маск, видатний геній сучасності, спочатку купує “Твіттер”, який для нього як валіза без ручки, й усі кажуть, що він купує його тільки для того, щоб повернути Трампа й допомогти тому виграти вибори. А потім повертає Трампа… Маск провів нашвидкуруч свій “референдум” і розбанив Трампа. Це геніальна комбінація. Ніхто нічого не зрозумів. Складний план.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 00:04;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ілон Маск, видатний геній сучасності, спочатку купує “Твіттер”, який для нього як валіза без ручки, й усі кажуть, що він…".