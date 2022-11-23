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Фурса «оценил хитрость» Маска, вернувшего Трампа в Twitter

Мир 00:04   23.11.2022
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Фурса «оценил хитрость» Маска, вернувшего Трампа в Twitter

Илон Маск, выдающийся гений современности, сначала покупает Twitter, который для него чемодан без ручки, и все говорят, что он покупает его только для того, чтобы вернуть Трампа и помочь тому выиграть выборы. А потом возвращает Трампа…  Маск провел наскоро свой «референдум» и разбанил Трампа. Это гениальная комбинация. Никто ничего не понял. Сложный план.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир

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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 00:04;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Илон Маск, выдающийся гений современности, сначала покупает Twitter, который для него чемодан без ручки, и все говорят, что он покупает…".