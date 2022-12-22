Україна на кожному етапі перемагала – Байден

Україна виграла битву за Київ, Харків та Херсон. На кожному етапі вона перемагала… Кожен крок цього шляху ми будемо разом із вами – стільки, скільки це потрібно. Те, що ви робите, те, чого ви досягли – це не тільки важливо для України, але для всього світу. Ми й надалі підтримуватимемо вогонь демократії, і це світло переможе пітьму.