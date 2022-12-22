Україна на кожному етапі перемагала – Байден
Україна виграла битву за Київ, Харків та Херсон. На кожному етапі вона перемагала… Кожен крок цього шляху ми будемо разом із вами – стільки, скільки це потрібно. Те, що ви робите, те, чого ви досягли – це не тільки важливо для України, але для всього світу. Ми й надалі підтримуватимемо вогонь демократії, і це світло переможе пітьму.
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Ви читали новину: «Україна на кожному етапі перемагала – Байден»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 00:36;
Кореспондент Джо Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна виграла битву за Київ, Харків та Херсон. На кожному етапі вона перемагала… Кожен крок цього шляху ми будемо разом…".