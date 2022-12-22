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Україна на кожному етапі перемагала – Байден

Політика 00:36   22.12.2022
Джо Байден
президент США
Україна на кожному етапі перемагала – Байден

Україна виграла битву за Київ, Харків та Херсон. На кожному етапі вона перемагала… Кожен крок цього шляху ми будемо разом із вами – стільки, скільки це потрібно. Те, що ви робите, те, чого ви досягли – це не тільки важливо для України, але для всього світу. Ми й надалі підтримуватимемо вогонь демократії, і це світло переможе пітьму.

Автор: Джо Байден, президент США

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 00:36;

    • Кореспондент Джо Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна виграла битву за Київ, Харків та Херсон. На кожному етапі вона перемагала… Кожен крок цього шляху ми будемо разом…".