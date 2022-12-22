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Украина на каждом этапе побеждала — Байден

Мир 00:36   22.12.2022
Джо Байден
президент США
Украина на каждом этапе побеждала — Байден

Украина выиграла битву за Киев, Харьков и Херсон. На каждом этапе она побеждала… Каждый шаг этого пути мы будем вместе с вами – столько, сколько это нужно. То, что вы делаете, то, чего вы добились – это не только важно для Украины, но и для всего мира. Мы будем и дальше поддерживать огонь демократии, и этот свет победит тьму.

Автор: Джо Байден, президент США

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 00:36;

    • Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина выиграла битву за Киев, Харьков и Херсон. На каждом этапе она побеждала… Каждый шаг этого пути мы будем вместе…".