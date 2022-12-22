Украина на каждом этапе побеждала — Байден

Украина выиграла битву за Киев, Харьков и Херсон. На каждом этапе она побеждала… Каждый шаг этого пути мы будем вместе с вами – столько, сколько это нужно. То, что вы делаете, то, чего вы добились – это не только важно для Украины, но и для всего мира. Мы будем и дальше поддерживать огонь демократии, и этот свет победит тьму.