Украина на каждом этапе побеждала — Байден
Украина выиграла битву за Киев, Харьков и Херсон. На каждом этапе она побеждала… Каждый шаг этого пути мы будем вместе с вами – столько, сколько это нужно. То, что вы делаете, то, чего вы добились – это не только важно для Украины, но и для всего мира. Мы будем и дальше поддерживать огонь демократии, и этот свет победит тьму.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 00:36;
Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина выиграла битву за Киев, Харьков и Херсон. На каждом этапе она побеждала… Каждый шаг этого пути мы будем вместе…".